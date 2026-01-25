El Numancia juvenil pierde en Valladolid un partido que ganaba 0-2 a veinte minutos para el final (3-2)

Publicado por Área 11 Valladolid Creado: Actualizado:

Real Valladolid CF B:Jorge, Gonzalo Mendoza, Blanco, Pablo de Lucas, Juanda (Sergio Merino, 38’), Palme (Javier, 60’), Nico (Jorge Pérez, 60’), Marcos (Esca, 60’), Miguel (Dani, 90’), Mario y Fraile.

CD Numancia: Justin, Revi, Bene (Yamato, 89’), Addel, Christian, Juandi, Diego Alonso (Machín, 76’), Jaime, Koke (Unchi, 53’), Rodri y Diego Redondo.

Goles:0-1 (2´) Koke. 0-2 (67´) Diego Alonso. 1-2 (70´) Miguel (p.). 2-2 (73´) Sergio Merino. 3-2 (86´) Esca.

Árbitro: Rodrigo Leonardo Salazar (Colegio castellano y leonés). Tarjetas amarillas al local Mario, y a los visitantes Revi, Bene, Addel, Cristian y Jaime.

Campo: Anexos Municipal José Zorrilla.

El Numancia regresó de vacío en un partido que no mereció perder ante el Valladolid B, que se impuso finalmente por 3-2.

El equipo visitante se adelantó muy pronto en el marcador y amplió su ventaja mediada la segunda mitad. Estuvo mejor colocado sobre el terreno de juego, pero un penalti hizo que las cosas cambiaran hasta dar por completo voltear por completo el marcador.

Tan solo habían trascurrido dos minutos de juego cuando Koke culminó un contragolpe batiendo al guardameta local, Jorge, llegándose al descanso con 0-1.

Mediada la segunda parte, Diego Alonso aprovechó una indecisión entre el portero y la defensa locales para hacerse con el esférico y enviarlo al fondo de las mallas, ampliando así la ventaja rojilla.

Sin embargo, poco después, una mano en el área visitante permitió al Valladolid meterse en el encuentro, pues Miguel transformó la pena máxima. Ese gol dio ánimo a los blanquivioletas y creó temor en los visitantes, no tardando en llegar el gol del empate, en un remate en semifallo de Sergio Merino.

El Numancia se lamentó por haber perdido su ventaja en tres minutos, y fue peor aún, ya que a pocos minutos del final logró la ventaja definitiva para los locales con un zurdazo desde fuera del área. Los rojillos intentarán desquitarse de esta inmerecida derrota la próxima semana, en la que volverá a jugar de visitante, en la cancha de la Segoviana, el domingo a las

12:30.