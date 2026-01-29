Los mimbres del Numancia en búsqueda del ascenso a Primera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El mercado de invierno está siendo movido en un C.D. Numancia que en estos momentos cuenta con 24 jugadores y que hasta la noche del lunes 2 de febrero, día en el que se cierra la ventana de fichajes, podría contratar uno más para llegar al cupo permitido de 25 fichas. Sin embargo, el hecho de que Jony no sufra rotura muscular en el aductor izquierdo hace que se enfríe la posibilidad de adquirir un delantero de cara a los tres últimos meses de competición. Un plantel rojillo al que han llegado seis caras nuevas y que ha tenido tres bajas con respecto al que inicio la Liga allá por el mes de noviembre.

Los refuerzos del Numancia hasta la fecha son seis con los nombres de Iván Martínez, Quiñóñez, San Vicente, Peralta, Escardó y Pablo Álvarez. Un portero, dos defensas, un pivote y dos centrocampistas ofensivos para mejorar estas demarcaciones. Unos que han llegado y otros que se fueron como el meta Joel Jiménez, Danese y Berto.

El contratiempo del pasado domingo en Segovia al lesionarse Jony en el aductor llevó a pensar en la dirección deportiva en la contratación de un delantero. Pero esta semana llegaron buenas noticias y las pruebas a las que fue sometido el ariete riojano revelaron que no tiene rotura muscular. Jony se perderá tres o cuatro partidos y ahora mismo se empieza a contemplar en no hacer fichajes para el ataque.

Se aleja la opción de fichar un delantero, aunque el club estará pendiente del mercado hasta el cierre del lunes y en lo que se estaría trabajando sería en una hipotética cesión de algún equipo de Primera Federación. Una operación similar a la que se concretó el pasado miércoles con el Real Avilés con la que Pablo Álvarez vestirá la camiseta rojilla hasta final de temporada.

La portería está cubierta con el recién llegado Iván Martínez y con el soriano Miguel Ángel Abad. Hubo cambio de pieza por pieza ya que Iván Martínez aterrizaba en Soria para suplir a Joel.

La línea defensiva tiene dobladas todas sus posiciones con hasta nueve jugadores. Para el lateral derecho están Alain García y Marcos Sánchez y para el izquierdo Fermín y Bonilla. Los centrales son Olivera, De Frutos, Carlos Gutiérrez y San Vicente. Este último toma el relevo de Danese. Luis Quiñónez puede jugar como lateral izquierdo y también adelantar su posición por la banda.

El centro del campo rojillo lo integran Moustapha, Néstor Lucas, Cristian Delgado, Buyla, Peralta, Escardó y Pablo Álvarez. Tres novedades para armar el juego del Numancia en la parcela ancha con la polivalencia de Escardó y Pablo Álvarez.

Los extremos están bien cubiertos con Juancho, Héctor Peña, Juancho y Hugo Matos. Cuatro futbolistas que han demostrado que pueden darle mucho al equipo hasta final de Liga. Para el vértice del ataque están Jony y Dani García y en caso de máxima necesidad Ángel Rodríguez tendría que echar mano de Godson. El africano, Neves y Oleg Oliynyk entrenan con el primer equipo rojillos aunque tienen ficha con el conjunto filial.

Álex Gil y Juancho se ejercitan con el equipo

A excepción de Jony que se recupera de sus problemas en el aductor, el resto de los integrantes de la plantilla del Numancia estaría a disposición de Ángel Rodríguez para recibir el domingo a las 12.00 horas al Lealtad de Villaviciosa en Los Pajaritos. Juancho y Álex Gil que han causado baja en las últimas jornadas entrenaron con el resto de sus compañeros y su regreso a los terrenos de juego es inminente. Parece poco probable que puedan ser de la partida esta jornada ante el conjunto asturiano. En la sesión de entrenamiento la gran novedad fue la presencia de Pablo Álvarez en la que fue su primera toma de contacto con los que son ya sus nuevos compañeros. El centrocampista ha llegado cedido desde el Real Avilés y podría debutar este domingo con la camiseta rojilla. También podría estrenarse con la camiseta numantina frente al Lealtad el central San Vicente, así como el centrocampista Peralta.