CD Numancia-Lealtad de Villaviciosa, un partido trampa

Ascendida la cuesta de enero, habiendo sumado cinco de los doce puntos posibles (victoria en casa ante Bergantiños y sendos empates en feudo del Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana), el C. D. Numancia inicia el segundo mes del año con el encuentro de la matinal del domingo ante el Lealtad de Villaviciosa (12.00 horas, Los Pajaritos). En teoría, y nunca en la práctica, el rival más asequible a los que deberá hacer frente durante las próximas semanas.

Febrero se presenta bastante empinado. Junto a la visita a Los Pajaritos de los del concejo asturiano, a Ángel Rodríguez y a los suyos les espera un calendario muy exigente, con los partidos ante Salamanca UDS (4º clasificado), Ourense (5º) y Deportivo Fabril (líder del grupo). Tres adversarios directos en la enconada lucha por una plaza de fase de ascenso a 1ª RFEF.

El punto logrado en La Albuera la pasada jornada hay que hacerlo bueno con un triunfo ante el Lealtad. La media inglesa del fútbol. Término que se refiere al rendimiento de los equipos que ganan los partidos de local y empatan como visitante. La situación del conjunto numantino no admite muchos tropiezos. Y más jugando ante su afición, y hacerlo ante el penúltimo clasificado. «Estos partidos casi siempre se complican más de lo normal», avisa el técnico.

El último encuentro jugado en el Municipal puede ser el camino a seguir. Ante Bergantiños se tuvo personalidad para remontar el gol de Fito en el inicio del encuentro. La poca fiabilidad lejos de Soria, contrasta con la versión que en términos generales se viene ofreciendo como anfitrión. «Si no concedemos y somos serios atrás, en casa generaremos ocasiones siempre. Es fundamental mantener la portería a cero». Esto sí se ha conseguido en los dos últimos desplazamientos. En el lado opuesto, en seis jornadas el C. D. Numancia ha anotado únicamente cuatro tantos, y todos han sido en casa. Escaso bagaje en 540 minutos.

Precisamente, la principal ausencia de este domingo es la del pichichi Jony (12 en Liga +2 en Copa). Su puesto natural lo ocupará Dani García, un futbolista que «ya ha hecho goles y está más que capacitado». Otros jugadores también están llamando a la puerta de la titularidad, caso de Hugo Matos o Héctor Peña. Humildad y paciencia. Consignas para intentar derrotar al Lealtad.