El Lealtad de Villaviciosa, a intentar remontar el vuelo ante el Numancia

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El Lealtad de Villaviciosa visita este domingo al CD Numancia. El conjunto asturiano tuvo un mal arranque de campeonato, llegando a ocupar el puesto de colista. Esto llevó a la directiva el pasado mes de noviembre a destituir al entrenador Luis Arturo, quien la pasada temporada lograba hacer historia al ascender a 2ª RFEF. «No me gusta cesar entrenadores, pero si en 10 partidos no ganamos ninguno no puedo echar a toda la plantilla», manifestó el presidente, Fran Cabal. La derrota ante el Atlético Astorga (1-2), que llegaba colista a Les Caleyes, fue el detonante para que se tomará esta decisión. Se quiso dar un giro radical a la delicada situación, después de nueve jornadas sin ganar en las que el Lealtad tan solo pudo sumar cuatro empates. El cántabro fue fichado mediada la pasada temporada, clasificó al equipo como quinto para la fase de ascenso, y en la eliminatoria decisiva remontó en el choque de vuelta disputado en casa ante el Llerenense extremeño.

La directiva se decantaba como sustituto de Luis Arturo por Jorge Fernández, hasta esa fecha segundo técnico de los negrillos. Un histórico del fútbol modesto del Principado que decidía colgar las botas para formar parte del cuerpo técnico de Aitor Zulaika, técnico del Sporting Atlético. En verano, tras no llegar a un acuerdo para su continuidad en Mareo, fichó por el Lealtad como ayudante de Luis Arturo.

Dos jornadas después de su llegada al banquillo como primer entrenador lograba, en la 11ª jornada de liga, la primera victoria (1-0 ante Rayo Cantabria). Desde su nombramiento ha dirigido 11 partidos, con un balance de tres triunfos (Rayo Cantabria y Sarriana en casa, y en feudo del Oviedo Vetusta), 1 empate y 7 derrotas. La pasada semana cayó en Les Caleyes ante el Real Ávila (0-1), cortando de raíz dos jornadas en las que venía de sumar cuatro puntos.

Jorge Fernández ha venido utilizado varios sistemas. Desde uno más defensivo (5-4-1), a otro más ofensivo (4-1-4-1 ). Un equipo que tiene una de sus principales características en que cuando roba balón transita con rapidez. El objetivo de la permanencia en la cuarta categoría del fútbol nacional se presenta complicado. Pero en Villaviciosa no pierden la esperanza. Ahora mismo se encuentran a siete puntos de poder alcanzarla.

El debe de los asturianos se encuentra a domicilio, con una única y sorprendente victoria ante el Oviedo Vetusta. Si le cuesta ganar, también le cuesta hacer gol como forastero, con 6 dianas en nueve encuentros, habiendo encajado 17. El estadounidense Alexander Ian Krehl, fichaje del pasado mes de julio, es su máximo goleador, con cuatro tantos. Su compañero el mediocentro costamarfileño Babafemo Fofana ha logrado tres goles en lo que es su segunda campaña en el Lealtad, procedente del UD Gijón Industrial.