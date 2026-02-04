La nieve obliga al Numancia a entrenar en el frontón de Golmayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La nevada caída en Soria en la madrugada del miércoles trastocó los planes del C.D. Numancia en su regreso a los entrenamientos y el equipo se vio obligado a entrenar bajo techo, en esta ocasión en el frontón de Golmayo. Una sesión de trabajo totalmente diferente a la habitual tanto por el espacio más reducido como por el tipo de superficie.

El campo de Los Pajaritos, el anexo y las instalaciones de la Ciudad Deportiva estaban impracticables por la nieve y ello llevó al cambio de planes. El entrenamiento del miércoles de la pasada semana fue en el pabellón de Los Pajaritos debido también a la nieve, aunque en esta ocasión el recinto capitalino estaba ocupado por el equipo de voleibol del Grupo Herce Soria, que hace siete días se encontraba en Italia disputando el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CEV.

De cara a los entrenamientos del resto de la semana todo hace indicar que el Numancia podrá ejercitarse sobre césped ya que la nieve está desapareciendo rápidamente debido a la lluvia y al ascenso de las temperaturas.