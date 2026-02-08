El Numancia no puede contra diez en Salamanca y firma otro insuficiente empate a domicilio (1-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no pudo ganar a un Salamanca que jugó la última media hora con un hombre menos por la roja que veía Souley y firmaba otro insuficiente empate en su objetivo de estar arriba en la clasificación. Un punto decepcionante en un choque romo en ataque por parte de los sorianos y que sólo vio puerta con un tanto en propia puerta nada más empezar. Los numantinos siguen sin ganar y se despiden del ascenso directo que cada vez está más lejos. El play off continúa a cuatro puntos.

Néstor Lucas y Juancho fueron las novedades en el once inicial de un Numancia que daba continuidad a la defensa de hace siete días ante el Lealtad, con Iván Martínez como dueño de la portería. Alaizn García, De Frutos, Olivera y Fermín integraban la retaguardia de uj equipo que apostaba por músculo más que calidad en el centro del campo. Moustapha, Cristian Delgado y Néstor actuaron en la medular; con Juancho y Escardó por las bandas y como hombre más adelantado Dani García.

El partido no podía arrancar mejor para los intereses de un Numancia que a los 5 minutos se adelantaba en el marcador con un gol en propia puerta de Javi Delgado. Fortuna soriana y desgracia salmantina en una acción que encarrilaba la tarde para los numantinos. Pero la alegría rojilla duró poco ya que en el 11 empataban los charros tras una falta de entendimiento de la defensa y del meta Iván Martínez que aprovechaba Javi Delgado para sacarse la espina y anotar el empate.

Jarro de agua fría para un Numancia que estaba llevando la iniciativa en el Helmántico. Fueron unos primeros minutos frenéticos en los que estaban pasado muchas cosas. El encuentro se calmó y hasta pasada la media hora no hubo peligro ni en una ni en otra área. Era el Salamanca el que primeros se asomó a los dominios de Iván Martínez, aunque el arquero numantino desviaba a saque de esquina un bien disparo de Cristeto.

El Numancia también tuvo un par de ocasiones para hacer el 1-2 en acciones de Dani García y Juancho. Al primero le ganaba en un mano a mano el meta Leo Mendes y el segundo disparaba ligeramente desviado. Sin tiempo para más finalizaba la primera parte y el punto era insuficiente para el Numancia en su lucha por las primeras posiciones.

El Numancia decepcionó en la segunda parte ya que jugando más de media hora con un futbolista más fue incapaz de ni siquiera hacerle cosquillas al rival. Souley veía la doble amarilla tras una entrada a Cristian Delgado y los sorianos tenían todo a su favor para sumar los tres puntos.

Pero el Numancia no funcionó y los cambios de Ángel Rodríguez no dieron sus frutos. Y es que la portería del Salamanca apenas pasaba apuros en un ejercicio de impotencia atacante de un equipo que sigue sin ganar. Otro empate insuficiente para optar a un ascenso directo que ya es un imposible y que sitúa igual de lejana la zona de promoción.