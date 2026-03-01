Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

CD Numancia vs Burgos Promesas: Más de 100 fotos el partido y la afición

El Numancia vence por 2-1 al Burgos B y se coloca a un punto del playoff

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Si bien el juego no convenció, los tres puntos dan por bueno un choque que se antojaba decisivo para el devenir del equipo de Ángel Rodríguez.

Doblete de Juancho y un Iván Martínez salvador permiten a los rojillos dormir a un punto de los puestos que permiten jugar la fase de ascenso, las buenas noticias se completan con el regreso de Jony al terreo de juego que salió en sustitución de Dani García.

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

Los puntos se quedan en Soria

Los puntos se quedan en SoriaMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Burgos Promesas

tracking