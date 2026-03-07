Al Numancia se le escapa la victoria con un gol del Valladolid Promesas en el minuto 96 (1-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Al C.D. Numancia se le escapaba la victoria en Valladolid con un gol del Promesas en el minuto 96 cuando ya se celebraban los tres puntos gracias al gol tempranero de Bonilla al convertir un penalti. Un jarro de agua fría para los intereses de los sorianos que ya saboreaban el triunfo a domicilio tres meses después. Un balón aéreo mal defendido en el tiempo añadido condenó a un conjunto rojillo al que había sujetado su portero Iván Martínez con grandes intervenciones en la primera mitad. Un punto con sabor muy amargo en la aspiración de alcanzar la promoción de ascenso.

Los tres centrales con el estreno como numantino de San Vicente fue la gran novedad en el once inicial que presentó Ángel Rodríguez en los Anexos de Zorrilla. Una alineación en la que no estaban los 'jugones' del equipo como Pablo Álvarez y Escardó ni tampoco el pichichi Jony, del que el míster ya había anunciado el viernes que iba a ser suplente. Para suplir al sancionado Moustapha se apostaba por Néstor Lucas, que formaba dupla en el centro del campo junto a Cristian Delgado. Otra variante fue el regreso a la titularidad de Bonilla para ocupar el carril izquierdo mientras que el derecho era para Alain García. Álex Gil y Juancho fueron los extremos y Dani García repatía como hombre más adelantado.

Un penalti tan innecesario como claro nada más empezar el partido daba ventaja al Numancia al transformar Bonilla desde los once metros. Todo se le ponía de cara a los rojillos ante un Valladolid Promesas que pecaba de inexperiencia en los primeros compases y que le obligaba a remar contracorriente. Los pucelanos se sobreponían a una mala puesta en escena y de no ser por el meta Iván Martínez hubieran nivelado el marcador al cuarto de hora. Doble ocasión de Carvajal y Riki que abortaba el arquero murciano.

El Numancia le cedía el balón a los locales y esperaba para hacer daño a la contra. De esta forma llegaba una aproximación de Alain y su disparo se marchaba fuera. Los sorianos no inquietaban en exceso el marco rival mientras el Pr9omesas se volvía a encontrar con el muro de Iván Martínez. Bensaad se plantaba solo delante del portero y salía triunfador el numantino con otra gran intervención.

Iván Martínez ya estaba siendo el mejor de un Numancia que seguía agazapado atrás en búsqueda de hacer el 0-2 en algún contragolpe aprovechando los errores blanquivioletas. Pérdidas de los cachorros pucelanos en la construcción y llegadas de Álex Gil, Néstor y Alain que no encontraban premio.

El esférico era del Valladolid Promesas ante un Numancia que quería correr para sorprender a su adversario. Con este guión se llegaba a la recta final de la primera parte en la que los pucelanos pudieron empatar de no ser por su verdugo en estos 45 minutos iniciales, un Iván Martínez que volvía a salvar lo muebles ante el mano a mano con Carvajal. El Numancia tenía en su portero a su particular ángel de la guarda.

El Numancia afrontó la segunda parte con seriedad y las mejores llegadas fueron suyas ante un Valladolid Promesas que había desaparecido en ataque. Dani García perdonaba el 0-2 y Olivera obligaba al meta Álvaro a realizar una gran intervención.

Pasaban lo minutos y en los Anexos de Zorrilla sucedían muy pocas cosas, aunque el Numancia no tenía el partido cerrado. Llegó el tramo final del choque y llegaban los sustos. Fermín evitaba el empate al sacar un balón en la misma línea de gol y en el rechace Porra hacía lo más difícil al perdonar la igualada.

El encuentro había entrado en una ida y vuelta ya que en la acción siguiente Jony tuvo el 0-2. Era la sentencia, pero el que perdona lo paga y lo pagaba el Numancia con el gol de Arco en el minuto 96. Una jugada por alto mal defendida por la zaga soriana y el central pucelano anotaba de cabeza el empate. No hubo tiempo para más y el Numancia se quedaba cariacontecido al ver que se le escapaban dos puntos cuando tenía los tres en su mano.