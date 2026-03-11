Unificación de horarios para las dos últimas jornadas de Segunda Federación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Fútbol ha unificado los horarios de las dos últimas jornadas de Liga de Segunda Federación que tendrán lugar el último fin de semana de abril y el primero de mayo. Estas dos jornadas se jugarán los domingos 26 de abril y 3 de mayo a partir de las 12.00 horas.

Langreo y Marino serán los dos últimos escollos del C.D. Numancia en la temporada regular. En la penúltima jornada el rival será el Langreo en el Nuevo Ganzábal y el cierre de la Liga será en Los Pajaritos con la visita del Marino de Luanco.

"Aquellos encuentros cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo (1º puesto), de clasificación para el Play Off de Ascenso a Primera Federación (puestos 2º a 5º), de participación en el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación (a determinar entre los clasificados en el 13º puesto) y de descenso a Tercera Federación (puestos 14º a 18º), así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final"