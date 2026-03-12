Moustapha y Peralta, los polos opuestos en la plantilla del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Moustapha y Hans Peralta son los polos opuestos en la plantilla del C.D. Numancia en cuanto a minutos de juego se refiere en la presente temporada. El senegalés es el futbolista más utilizado en el presente curso con más de 2.200 minutos en sus piernas, mientras que el ecuatoriano todavía no se ha estrenado con la camiseta rojilla para ser el único integrante de la plantilla sin haber debutado.

Hans Peralta entraba en la lista de convocados de la pasada jornada para visitar al Valladolid Promesas, pero no gozaba de la oportunidad de estrenarse con la camiseta numantina, situación que ya había vivido en otras jornadas en las que había entrado en los planes de Ángel Rodríguez para formar parte de los veinte convocados.

Peralta llegaba al Numancia en el mercado de invierno y desde finales de enero lo pudo utilizar Ángel Rodríguez en la demarcación de centrocampista, un puesto en el que en la plantilla rojilla hay muchas alternativas con futbolistas como Moustapha, Néstor Lucas, Cristian Delgado o Buyla. El ecuatoriano espera debutar en las ocho jornadas que restan para la finalización del campeonato.

Su compatriota Luis Quiñónez sí que se ha estrenado como rojillo, aunque su concurso se puede considerar casi testimonial. El zurdo jugaba los últimos 41 minutos del choque en Segovia en lo que fue su puesta de largo como rojillo. El otro partido en el que saltó al terreno de juego desde el banquillo fue hace dos fines de semana cuando actuó a lo largo de los últimos 24 minutos del enfrentamiento ante el Burgos B.

Peralta se ha quedado solo en el 'rosco' de minutos después de que el pasado domingo debutase como numantino San Vicente en el compromiso ante el filial del Real Valladolid. El central jugaba los noventa minutos y habrá que ver si tiene continuidad en el eje de la zaga, bien formando en una defensa de cuatro o en una de cinco que era por la que apostaba Ángel Rodríguez en los Anexos de Zorrilla.

Canteranos como Miñana, un futbolista que contaba para Abel Segovia pero que desaparecía de las convocatorias desde la llegada de Ángel Rodríguez al banquillo de Los Pajaritos, también tienen una participación casi anecdótica con media hora de partidos oficiales en sus piernas. Godson acumula un centenar de minutos en los tres partidos en los que ha participado, aunque nunca lo ha hecho como titular.

En el polo opuesto como los jugadores con más protagonismo en las filas sorianas se encuentran Moustapha y De Frutos como los únicos que superan los 2.000 minutos de juego. Moustapha llega a los 2.204 minutos sumando los dos partidos de la Copa del Rey en los que participó contra el Arenas de Getxo y el Mallorca.

El senegalés sólo se ha perdido dos encuentros de Liga, concretamente la semana pasada en Valladolid y en la primera vuelta en el desplazamiento al campo del Real Ávila. Sendas ausencias por sanción al acumular cinco amarillas para ser uno de los intocables del técnico en la posición de pivote en el centro del campo.

De Frutos llega a los 2.021 minutos una vez que se ganase el puesto en el centro de la defensa. El de Aranda de Duero ha participado en 24 compromisos en lo que va de temporada. Otros futbolistas como Cristian Delgado, Alain García. Juancho, Jony u Olivera se encuentran muy cerca de alcanzar los 2.000 minutos como numantinos.