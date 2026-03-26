Así prepara el Numancia el choque ante la Sarriana

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia prepara el choque del del domingo a las 17.00 ante la Sarriana y Ángel Rodriguez ya dirige a Joni en las prácticas preparatorias, si bien el técnico no correrá riesgos y la vuelta del pichichi rojillo se espera ante el Oviedo Vetusta. El técnico si podrá contar con Alain que regresa tras sanción, mientras que Ian Olivera tambien causará baja, este por estar convocado con la selección andorrana.

El equipo gallego será uno de los peores visitantes que ha llegado al feudo rojillo, sólo ha sumado 11 puntos y el Numancia quiere resarcirse de la derrota 4-2 en la primera vuelta cuando visitaron tierras gallegas, el equipo del norte busca lograr la permanencia en la categoría mientras que el Numancia se aferra a esta victoria para auparse a los puestos de playoff.