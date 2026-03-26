Así prepara el Numancia el choque ante la Sarriana

El equipo gallego será uno de los peores visitantes que ha llegado al feudo rojillo,
sólo ha sumado 11 puntos y el Numancia quiere resarcirse de la derrota 4-2 en la primera vuelta cuando visitaron tierras gallegas, el equipo del norte busca lograr la permanencia en la categoría mientras que el Numancia se aferra a esta victoria para auparse a los puestos de playoff.
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