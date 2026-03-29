El Numancia salva un punto in extremis y desaprovecha otra ocasión de engancharse al play off

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia desaprovechó otra ocasión para meterse en la pelea por el play off al empatar a dos goles ante la Sarriana en Los Pajaritos. Logró un punto, y gracias, porque los rojillos empataron en el 97, en la última acción del encuentro en un choque en el que fue clave la expulsión de De Frutos en el 57. Hasta esa expulsión, los locales dominaron el partido e iban por delante en el marcador. Tras la misma dio un paso atrás, estuvo a merced de un rival que logró darle la vuelta al marcador hasta ese empate final en el 97. Un punto que no borra la decepción por el resultado.

El Numancia mostró un once similar al que jugó en Coruxo. Tras cumplir un encuentro de sanción, Alain García regresó al lateral derecho en lugar de Marcos mientras que Álex Escardó fue doble novedad y protagonista desafortunado. Por un lado formó en el once inicial siendo la referencia ofensiva, dando movilidad al ataque, en lugar de Juancho que regresó a la banda. Desafortunado porque el rojillo se lesionaba en el minuto 14 y tenía que ser sustituido.

El Numancia estuvo correcto en la primera parte y colaboró a ello la Sarriana. El equipo gallego no solo no se encerró atrás si no que buscó en todo momento salir con el balón jugado. Ahí estuvo muy bien el equipo rojillo para ejercer la presión, robar el balón en el área rival o tres cuartos de cancha y finalizar jugadas. Este último punto, la finalización de las jugadas fue otro de los aspectos en los que los rojillos mostraron una mejoría respecto a otros encuentros.

La intenciones locales pusieron de manifiesto desde el comienzo con un centro de Juancho desde banda y sendos disparos de sd la frontal de Escardó y el propio Juancho. En el 14, Dani García entraba en lugar del lesionado Escardó y en el 21 Buyla volvía a probar fortuna desde lejos. El Numancia robaba balones, dominaba el juego y no sufría atrás.

Fruto de esa presión llegaría el único tanto de la primera mitad. Fue una presión en área rival, con robo de Pablo Álvarez dentro del área y pase a Moustapha que era derribado en la frontal. El encargado de lanzar la falta era Buyla, quien ejecutaba bien el lanzamiento al palo contrario del portero. El esférico golpeaba el larguero y en su caída tocaba en el arquero y se introducía en la portería visitante.

La Sarriana, que apenas había inquietado la meta de Iván Martínez tuvo su mejor ocasión un minuto más tarde. Nació la acción en un saque es esquina, el balón le llegó a Edu que toco hacia la portería. Delante de Iván Martínez estaba Santi en el área chica quien remató a la media vuelta sacando el arquero numantino y evitando el empate.

Esa primera parte fue transcurriendo sin muchas más ocasiones. En el 29, en una acción similar al gol, otro libre directo de Buyla se iba desviado por encima de la portería. En el 41, la Sarriana servía una falta y el balón pasaba por el área rojilla sin que nadie llegar a tocar y en el 45 De Frutos sacaba ante un rival. La primera parte fue languideciendo con el justo marcador a favor de los rojillos.

Esa buena primera parte se fue por el retrete en la reanudación del encuentro. La jugada que marcó el cambio llegó en el 57 con la expulsión de De Frutos. En una salida rival, el capitán rojillo fue al corte resbalándose y haciendo falta sobre un rival. Una falta merecedora de amarilla y, quizás, excesiva para mostrar la roja, que fue la apreciación del colegiado.

En inferioridad numérica la Sarriana, que ya había llegado sobre la meta de Iván en el 52, incrementó su dominio ante un Numancia que dio un paso atrás. Tocaba sufrir y se sufrió porque a los rojillos les temblaron las canillas, incapaces de mantener la posesión de la bola, de intentar dormir el partido pese a los cambios.

El primer aviso visitante llegó en el 72 con una doble ocasión que Iván Martínez se encargó de atajar a disparos de Millán y Santi. En el 80, Ángel Rodríguez hacía un triple cambio y tres minutos después empataba la Sarriana. Los gallegos aprovechaban un mal despeje de San Vicente para recoger el balón en la frontal y abrir a banda donde Clavería batía a Iván en su salida. Fue un jarro de agua fría que se convirtió en agua helada en el 87 cuando, tras un centro desde la derecha, de nuevo Clavería marcaba a placer dándole los visitantes la vuelta al marcador.

Con el 1-2 en la grada se hizo patente. El Numancia salvaba un punto en el 97, en la última acción del partido, por medio de San Vicente tras un saque de esquina. Un resultado quizás justo por lo visto en el verde y otra oportunidad perdida para engancharse a la zona de play off.