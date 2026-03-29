Ángel Rodríguez: "Cuando regalas no tienes otra opción que volver a remar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico rojillo consideró que su equipo regaló de nuevo en defensa en compromiso en el que su equipo estuvo bien hasta la expulsión de Frutos. Sobre esa expulsión aseguró no saber si fue «justa o no», considerando que el equipo tiene aún opciones de play off y no escondiendo que les está costando mucho ganar en Los Pajaritos.

"El partido tiene una lectura clara. Hasta el 72, que es cuando tiene el primer tiro que tiene la Sarriana hacia portería, creo que hemos estado bien, hemos sido superiores. Tras la expulsión el equipo ha estado muy dubitativo, ellos han conseguido tener más el balón, nosotros nos hemos hundido un poco. Lo cierto que es que volvemos a incurrir en errores muy graves y, no sé si tienen solución porque ya han incurrido muchas veces durante la temporada. Son regalos y cuando regalas no tienes otra opción que volver a remar. Se han puesto 1-1, ellos se han venido a más, nosotros a menos y cuando parecía que lo teníamos todo perdido hemos tenido la fortuna en un momento que segura mente nadie lo esperaba", analizó el preparador numantino.

Sobre la expulsión de De Frutos indicó que "condicionó", el compromiso añadiendo que "no sé si es justa o no". El preparador numantino no escondió que se les están escapando demasiados puntos en Los Pajaritos: "Se nos escapan demasiados puntos. Esto no lo puede esconder nadie, es algo que se hace extremadamente difícil, que cuando tienes los partidos controlados, no sabes cómo, se te acaba yendo el partido, se te acaban yendo los puntos. Nos hemos dejado gran parte de la temporada en Los Pajaritos y eso es algo que no llegaba a pensar que pudiera suceder porque el equipo en casa debía ser mucho más fiable de lo que ha sido".

Sobre las posibilidades de play off expresó que «estamos ahí», si bien «otra realidad es que nos está costando un mundo, es como el que quiere nadar pero no llega nunca a la orilla". "O enganchamos dos partidos o va a ser difícil porque no todos van a estar fallando todas las semanas, esa esa la realidad. La otra realidad es que lo están haciendo", añadía para indicar que ve al equipo capaz de lograr esos dos triunfos indicando que fuera de casa el equipo se está mostrando más "sólido" y en casa "nos está constando un mundo". "Si hubiésemos sido más fiable en casa tendríamos ocho ó nueve puntos más pero la realidad es la que es", subrayó

El preparador numantino indicó que Cristian Delgado se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica mientras que Álex Escardo, novedad en el once y que tuvo que retirarse lesionado parece que tiene un pinchazo.

La opinión de Dani Giménez

El entrenador de la S.D. Sarriana, Dani Giménez, reconoció que aunque el partido fue más de empate, el punto le sabe a poco tras haberse puesto por delante en el marcador. El preparador de la Sarriana, que indicó que han tenido y tienen muchas bajas, apuntó que no vio bien la jugada de la expulsión de De Frutos indicando sobre la pelea por el play off que «está todo muy igualado».

El preparador de los gallegos señalaba: «Tenemos que seguir remando. Un partido que parecía que teníamos remontado, un partido en el que tampoco hubo grandes ocasiones, nosotros sí tuvimos alguna en la segunda parte, cuando vas con diez es normal que lleváramos el peso del partido. En once contra once tampoco, salvo algún centro lateral, en alguna jugada a balón parado, fue un partido más de empate. Con uno más, somos un equipo que combina bien, un equipo valiente, llevamos el control y no es fácil jugar contra nosotros aunque nos falta esa eficacia de cara al gol».

«Lograr un punto aquí después de ponerte por delante sabe a poco», añadía para explicar que son un equipo humilde al que las lesiones le están pasando factura esta temporada si bien son también un vestuario «unido».

Sobre la expulsión de De Frutos afirmó: «No la veo bien, sé que ha habido un golpe y además me pasó otro jugador por delante. Veo el encontronazo pero no vi la patada la vedad. No lo sé». Por último señaló sobre las opciones de play off de los rojillos que todo está muy igualado.