Heraldo-Diario de Soria

Numancia vs Ávila: 500 fotos del partido, la afición y el homenaje a la cantera

Importantísima victoria del CD Numancia para no decir adiós a las opciones de playoff y para reconciliarse con la afición en un buen partido de los rojillos en el que las gradas acompañaron

El gol de Carlos Gutiérrez en el descuento supuso un estallido de alegría

El gol de Carlos Gutiérrez en el descuento supuso un estallido de alegríaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

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El equipo estuvo a la altura en un partido vital en el que se regalaron entradas para los aficionados y se invitó a todas las categorías inferiores del equipo a ver el partido. Fueron homenajeadas en el descanso, saliendo al terreno de juego. El partido tuvo la mejor entrada de la temporada y sirvió para reconciliar al equipo con sus aficionados en el tramo final de la temporada.

Álex Gil abrió marcador en el segundo tiempo, pero 10 minutos después empataron los abulenses por mediación de Runi, no fue hasta el descuento cuando el equipo de Ángel Rodriguez se llevó el choque con un gol de Carlos Gutiérrez en el remate a una falta lateral. Victoria merecida para los rojillos que fueron mejores en el encuentro.

Un punto separa a los sorianos del playoff y el próximo encuentro se antoja crucial para mantener las aspiraciones, este choque será ante el colista, Sámano, que cuenta sus cuatro últimos partidos por derrotas.

Victoria para mantenerse vivo en la pelea y que sirve de homenaje a la cantera y la afición

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CD Numancia 2 vs Real Ávila 1

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