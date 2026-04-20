El Numancia regresa a la promoción de ascenso después de cuatro largos meses

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cuatro largos meses, lo que se llevaba disputado en 2026, y toda la segunda vuelta es lo que llevaba el C.D. Numancia sin oler las posiciones de promoción de ascenso a Primera Federación. La victoria del domingo ante el colista Sámano vuelve a meter a los rojillos entre los cinco primeros clasificados, una situación que no conocían desde la jornada decimoquinta allá por mediados del mes de diciembre del año pasado. En estas dos jornadas que restan para que finalice la fase regular el objetivo tiene que ser conservar esta zona de play off.

Dos finales para el Numancia en el campo del Unión Popular de Langreo y en Los Pajaritos contra el Marino de Luanco para apuntalar la promoción. Los rojillos han finalizado la jornada 32 en la quinta plaza alcanzando lo 49 puntos, uno de margen sobre el sexto clasificado que en estos momentos es el Coruxo.

La renta es exigua y, teniendo en cuenta lo que ha costado meterse en play off, para nada cabe la relajación en un Numancia que casi no recuerda la última vez que estuvo entre los cinco primeros en la clasificación. Hay que remontarse a mediados de diciembre cuando, a pesar de la derrota en Soria ante el Deportivo Fabril, el cuadro rojillo finalizaba la jornada decimoquinta como cuarto clasificado con 27 puntos, uno por encima de la sexta plaza.

Aquella jornada decimoquinta fue amarga para los de Ángel Rodríguez, que en caso de haber ganado al filial del Deportivo de la Coruña habría dormido como líder. El Numancia perdía y repetía derrota en Astorga al siguiente fin de semana para caer a la sexta plaza. Desde entonces y hasta el pasado domingo en Castro Urdiales no pisaba la zona noble de la tabla.

Nefasto fin de 2025 para los sorianos y peor arranque de 2026 al perder en Los Pajaritos frente al Oviedo Vetusta que les dejaba a dos puntos de distancia del play off como séptimo clasificado tras los marcadores de la jornada 17.

Finalizaba la primera vuelta cayendo ante el filial ovetense y echaba a andar la segunda con un empate en el campo del Rayo Cantabria que dejaba a los numantinos en la octava plaza. El triunfo ante el Bergantiños tampoco suponía entrar en play off mientras que el empate en Segovia y la derrota en casa ante el Lealtad dejaba a los rojillos a cuatro puntos de la promoción de ascenso.

En la jornada 22 se empataba en Salamanca y se mantenía la desventaja, que se quedaba en dos puntos tras vencer al Ourense. La derrota en Abegondo ante el Fabril volvía a poner la diferencia en cuatro puntos sobre la quinta plaza. Triunfo frente al Burgos B y empate en Valladolid para quedarse a un punto del play off. Tres empates seguidos ante Coruxo, Sarriana y Oviedo Vetusta para volver a estar a cuatro puntos de la promoción a la finalización de la jornada 30.

El Numancia tenía que ganar al Real Ávila, se ganó y los tres puntos contra el Sámano dejan atrás quince semanas de desencantos. Ahora el reto es seguir ganando para no depender de nadie de cara a la última jornada de Liga con la visita del Marino de Luanco a Los Pajaritos.