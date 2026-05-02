El Numancia B desciende a Regional tras la derrota ante el Guijuelo (0-2)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B confirmaba su descenso a Primera Regional después de perder este sábado 0-2 ante el Guijuelo y tras los marcadores de sus rivales directos por la permanencia, como por ejemplo la victoria 0-1 del Mojados ante el Mansillés. Resta una jornada para el final de la Liga y la desventaja del filial rojillo con la zona de permanencia es de cuatro puntos.

Ha sido un viaje de iba y vuelta del Numancia B en Tercera División tras conseguir el ascenso la temporada pasada. La irregularidad ha sido el principal enemigo de un filial rojillo que el próximo fin de semana jugará su último partido en Tercera Federación visitando al Unionistas de Salamanca B. El filial charro se juega la permanencia en la última jornada de Liga.

El Numancia B necesitaba ganar en la penúltima jornada al Guijuelo para seguir con vida, pero los tres puntos se fueron para tierras salmantinas. El equipo entrenado por Fredy Vera mantuvo la igualada hasta el minuto 66 en el que el Guijuelo hacía el 0-1 al transformar un penalti. El 0-2 para los visitantes llegaba a dos minuto para que se cumpliera el minuto noventa reglamentario.