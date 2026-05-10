El Numancia pierde por la mínima y se complica sus opciones de pasar ronda

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia perdió por la mínima en Los Pajaritos ante la U.D. Poblense en el partido de ida de las semifinales de ascenso a Primera Federación y se complica sus opciones de ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Los rojillos deberán remontar a domicilio si quieren pasar a la segunda fase. En un encuentro con pocas ocasiones el conjunto balear marcó en la segunda parte en una acción a balón parado en un despiste defensivo.

Ángel Rodríguez dispuso un once con una novedad, la de Buyla en lugar de Néstor Lucas, un cambio con el que el equipo pudo perder un poco de agilidad en la salida del balón pero ganó en presencia física. Fue una primera parte de mucho respeto entre ambos equipos, en especial en los primeros compases del encuentro, dos rivales especialmente bien plantados y concentrados atrás por lo que los porteros, durante 45 minutos, fueron meros espectadores. Y si no se corren riesgos atrás siempre es más complicado generar peligro.

Los de Ángel Rodríguez fueron de menos a más en esos 45 minutos, sin grandes y numerosas ocasiones pero sí generando más peligro que un rival que estuvo cómodo en cualquier caso. De hecho, ante un rival bien asentado atrás, que por momentos saltaba a la presión cuando el balón lo tenía Iván Martínez, el Numancia, al que le faltó circular el balón con una punta más de velocidad, creó algo peligro cuando desdoblaba por banda o cuando Juancho apoyaba en banda para generar alguna ligera superioridad.

El Numancia protagonizó el primer acercamiento del partido en un remate de Juancho que la zaga visitante desvió a córner. Tras minutos de acercamiento pero sin verdadero peligro, lograba el Numancia generar su primera ocasión de peligro del partido. En una transición en tres cuartos de campo, el balón le llegaba a Alain García en su primera incorporación ofensiva. El lateral centraba al área donde Álex Gil, ganando la posición a su par pero una situación difícil remataba en semifallo y el balón se iba desviado.

Unos minutos más tarde, en el 22, los rojillos volvían a gozar de otra clara ocasión. Fue una transición rápida nacida en banda izquierda con Fermín sirviendo rápido a Álex Gil. El jugador rojillo metía un balón al área al que Héctor Peña, llegando desde atrás, no llegaba por centímetros en otra buena ocasión para marcar.

El Numancia, sin ofrecer su mejor versión, generaba dos ocasiones de peligro estableciendo una vía por la que, al menos, generar peligro ante la ordenada y bien armada zaga visitante. De ahí al final de la primera parte hubo más acercamientos pero sin ocasiones claras de peligro y sin goles y con pocas ocasiones se diluía la primera parte.

El Numancia no hizo una buena segunda parte. Fue incapaz de trenzar jugadas, apenas tuvo capacidad para crear peligro y, en algún caso, con alguna falta del rival con algo más de oficio de los visitantes, algún jugador, como Alain, se fue hasta del partido. O el rival, con mucho oficio, logró sacar del partido.

Pareció que el Numancia comenzó bien esa segunda parte con un centro de Héctor Peña que la zaga sacaba ante Álex Gil pero fue un mero espejismo. Fue así porque, con el paso de los minutos, a partir del 55, el terreno de juego comenzó a inclinarse ligeramente hacía el equipo visitante. Sin ocasiones claras pero sí enlazando varios saques de esquina. Y entre medias un equipo numantino que, con las prisas, dio la sensación en algún momento de que se descosía.

En el 52, Iván Martínez tenía que salir a los pies de un jugador rival tas un pase interior y en el 54 un disparo de Héctor Peña desde la frontal se iba desviado. En el 56 remataba Fermín entre los tres palos en el que era el primer disparo a puerta de los locales que el arquero atabaja sin problemas.

En el 60, Penyafort le ganaba la carrera a Fermín y su disparo se iba al lateral de la red y en uno de los múltiples saques de esquina que enlazaban los visitantes llegaba el gol. Fue un saque de esquina en el 71 en el que hubo un error defensivo local. Marco en las inmediaciones del punto de penalti remataba flojo pero a la red. Jarro de agua fría.

Con el 0-1 el movió el banquillo Ángel Rodríguez pero el Numancia apenas tuvo capacidad de reacción ante un rival que volvió a mostrar oficio. En ese tramo final la mejor ocasión local fue remate de Jony ante la salida del portero que se quedó a medio metro de la línea de gol y que la zaga sacaba sin problemas.

La eliminatoria se complica para el Numancia que deberá jugársela en Sa Pobla el próximo domingo. Y jugársela significa tener que hacer al menos dos goles y no encajar ninguno. Una situación complicada ante un rival que se ha mostrado muy sólido como local.