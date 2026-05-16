El Numancia, preparado para la remontada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se juega el ser o no ser en la fase de ascenso a Primera Federación en el encuentro de vuelta de las semifinales que le enfrentará al Poblense en San Pobla en la matinal del domingo. Los rojillos tienen la final de la promoción cuesta arriba después de la derrota de Los Pajaritos por 0-1, pero no se rinden y buscarán una victoria con dos goles de ventaja para seguir con vida. Un reto exigente, pero no imposible.

Exigencia máxima ante un rival que es especialmente rocoso como local. El conjunto balear se caracteriza por ser un equipo con una fuerte personalidad y a buen seguro que intentará hacer bueno el 0-1 de la ida para meterse en la final. Se presenta un partido de alto voltaje en el que el Numancia tiene que ser más ofensivo que nunca porque devolver el 0-1 de la ida no le da la clasificación. A Ángel Rodríguez no le queda otra que salir al ataque, aunque sin olvidar las labores defensivas porque un tanto del rival prácticamente dejaría la semifinal sentenciada.

El Poblense sólo ha recibido siete goles en su campo a lo largo del campeonato y ello hace que la misión de los numantinos todavía sea más complicada. Un rival que da pocas licencias defensivas y un Numancia que no pierde el optimismo ya que para encontrar la última derrota a domicilio hay que remontarse al pasado mes de febrero cuando perdía en el campo del Deportivo Fabril.

Desde aquel tropiezo ante el campeón, el Numancia ha logrado cuatro empates y una victoria, la lograda con solvencia ante el Sámano en el penúltimo desplazamiento de la fase regular. Los empates de los sorianos se firmaron ante Valladolid Promesas, Coruxo y Langreo. Esta última igualada dejaba al Numancia a un paso de clasificarse para la promoción, que era una realidad después de vencer por la mínima al Marino de Luanco en Los Pajaritos.

El Numancia tiene la oportunidad de alcanzar por tercer año seguido la final del play off, aunque enfrente estará un Poblense que está familiarizado con el ascenso al dar el salto hace un año a la Segunda Federación. Ahora el reto es asomarse a la Primera RFEF en una semifinal que no invita a ningún tipo de concesión a lo largo de los noventa minutos o del tiempo de prórroga si fuera necesario.