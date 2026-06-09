Sergio Gaya, nuevo gerente del C.D. Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha anunciado la incorporación de Sergio Gaya como nuevo gerente de la entidad rojilla. Procede del C.D. Tudelano, entidad en la que ha desempeñado su labor durante las seis últimas temporadas en diversas áreas. Desde este miércoles se incorpora a la disciplina del club para desarrollar el proyecto de la temporada 26-27.

Según informa la entidad numantina, el nuevo gerente del Club elegido por el Consejo de Administración cuenta con raíces sorianas en la localidad de Torrubia, tiene experiencia en clubes como el Real Zaragoza y el C.D. Tudelano, club en el que ha trabajado las últimas seis temporadas, tanto en el aspecto ejecutivo como en el técnico, desempeñando varios cargos hasta ocupar el puesto de gerente del equipo de la Ribera navarra.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) por la Universidad de San Jorge, cuenta con un Máster en alto rendimiento en deportes colectivos. Entrenador con licencia UEFA PRO, según informan desde la Avenida de Mariano Vicén, también cuenta con amplia experiencia en dirección y coordinación de empresas deportivas.