El Numancia cadete B asciende a Segunda Regional y pone el colofón a una brillante temporada de la cantera rojilla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del C.D. Numancia sigue sumando éxitos a su palmarés. En esta ocasión, el protagonismo recae sobre el cadete B, que consiguió el pasado sábado el ascenso a la Segunda Regional Cadete. El conjunto dirigido por Joselu Carazo certificó su gran temporada tras lograr un importante triunfo en León que les otorgó el salto de categoría tras campeonar en una liguilla en la que se emparejaron con el campeón provincial de Segovia y el mencionado de León.

El equipo soriano selló este importante logro en tierras leonesas, donde se impuso por un ajustado 0-1 al Puente Castro, lo que desató la alegría entre los jóvenes jugadores y el cuerpo técnico rojillo. Este ascenso premia el trabajo realizado durante toda la campaña por un grupo que ha demostrado una gran competitividad en la categoría, primero con Rubén Romera en el primer tramo de la temporada, después con Joselu Carazo en el banquillo tras la reestructuración de varios equipos del fútbol formativo en el mes de diciembre. Sin duda, dos piezas clave en la formación y el éxito de estos jóvenes futbolistas.

Con este resultado, el filial numantino asegura su presencia en una categoría superior de cara a la próxima temporada 2026-27, continuando con la progresión de las jóvenes promesas del fútbol base rojillo.