El Numancia inicia este jueves las renovaciones y altas de socios de forma presencial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia comienza este jueves 16 de julio el periodo de renovaciones y altas de nuevos socios en las oficinas de Mariano Vicén. Los horarios serán de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Se mantiene el precio del abono infantil para menores de 18 años en el fondo, creado el pasado año al previo de 50 euros. Se mantiene categoría adulto de 30 a 64 años y el joven de 6 años hasta 29 salvo el abono infantil de fondos.

La campaña de renovación arranca el jueves 16 de julio en las oficinas. Las personas que tengan domiciliado el carnet, más o menos la mitad de la masa social, recibirán a partir del día 6 de agosto el abono en casa. También se podrá renovar y hacer nuevas altas de forma online sin esperas y comisiones. Caja Rural facilita la financiación del carnet en tres meses sin sobrecoste.