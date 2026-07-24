El Numancia alcanza los 2.000 abonados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha alcanzado los 2.000 abonados para la temporada 26-27, según ha anunciado la entidad rojilla. Lo hace apenas una semana después del inicio de la campaña de abonados para el presente curso.

Los abonos del C.D. Numancia no han sufrido variación respecto al pasado curso. El precio de los mismos oscila entre los entre los 50 euros por la renovación de abono infantil en fondo a los 475 por el alta nueva en el Palco Vip.

Precios de la campaña de abonados del Numancia de la temporada 26-27.HDS

Bajo el lema 'Nuestra gente, nuestra tierra, nuestros colores...', los interesados deben saber que hay cuatro tipos de abonos diferentes. Se trata del abono infantil para menores de 18 años; el abono joven para menores de seis a 29 años; el abono adulto para personas de 30 a 64 años y el abono para más de 65 años. El curso pasado, la entidad rojilla llegó a las 3.767 abonados, lo que representa aproximadamente un 10% de la población de la capital. Las renovaciones y altas de nuevos socios en las oficinas de Mariano Vicén serán en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Igualmente se realizan abonados a través de la página web del club. En ese enlace puedes obtener más información sobre la campaña de abonados numantina.