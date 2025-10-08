Mykés Gourmet, micología para todo el año trufada de premios internacionales

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los productos de la tierra de Castilla y León llegan a todo el mundo presumiendo de la calidad de la materia prima y el buen hacer de las empresas. Hay pocos casos más paradigmáticos que el de Mykés Gourmet. Surgió en tiempos de crisis para transformar la micología de Soria, en especial boletus y trufas, en productos ‘premium’ capaces de conquistar los paladares más exigentes. Paso a paso, novedad a novedad, se han labrado un nombre. Una decena de premios internacionales y exportaciones a numerosos países americanos, asiáticos y europeos les dan la razón.

Detrás del proyecto están los socios Nieves Morales y Javier Llorente. Mykés Gourmet «se inicia hace más de 13 años. Ya que Soria es la tierra de las setas y de las trufas y estábamos arrastrando la crisis de 2008, nos conocimos y decidimos probar» con la creación de empresa.

No querían quedarse sólo en comercializar, sino que apostaron por transformar. «Supone dar un valor añadido a la materia prima, ya sea a las setas o ya sea a la trufa. Se pueden elaboran un montón de productos y dar a conocer esos sabores del bosque, de la trufa o del boletus», apunta Nieves.

Javier recuerda que en aquellos primeros compases se apostó por la venta de producto fresco y «derivados como el aceite y algún producto como la crema de queso. Hubo también alguno más innovador como el queso en aceite con trufa, que fue uno de los primeros productos que empezamos a elaborar y es uno de nuestros ‘best seller’, de lo que más vendemos y más nos demanda el cliente».

Elaboración de las afamadas cremas de queso con ingredientes como boletus, trufa, jamón ibérico o cecina.MONTESEGUROFOTO

Ahora se suma a «una gama bastante amplia» en la que hay «desde sales con trufa, cremas de queso, chocolate, vinagres de Módena, salsa de trufa y setas, la salsa de soja que sacamos el año pasado» con toques Fungi... Javier se queda ahí, pero también aparecen la mermelada de manzana con boletus, las setas deshidratadas para que no falten en casa o en el restaurante aunque la campaña sea floja o no sea temporada o nuevas cremas.

La primicia saldrá al mercado en breve y hace honor al ‘Gourmet’ del nombre. «Siempre nos gusta ir introduciendo cada año alguna cosita y este año vamos a sacar un bloc de foie de pato con trufa negra al 6%, trufa de invierno, túber melanosporum. Llevamos tiempo pensando en él, porque sí que hay en el mercado pero generalmente están hechos de trufa sin aclarar muy bien qué trufa lleva y con unos porcentajes entre el 1% y el 2%». En diciembre comienza la campaña y «nosotros hemos apostado por un producto con un 6% y con trufa de invierno de aquí, de Soria». Toda una tentación de cara a Navidad.

Una de las cuestiones que llevan a gala en Mykés Gourmet es «sobre todo que repiten. Llevamos 13 años y tenemos muchos clientes desde hace 13 años», apunta Javier. «Y proveedores», añade Nieves. «Trabajamos con ellos desde hace tiempo y lo más gratificante es que la gente repita. ‘Este producto se ha vendido muy bien’, ‘la gente está muy contenta’, ‘está muy bueno’. Los premios se agradecen, lógicamente, pero lo más importante es que la gente esté a gusto con nuestro producto y repita».

De premios precisamente andan bien surtidos y llegan desde diversos rincones del mundo. A saber: una medalla de oro en el Olive Japan del País del Sol Naciente en 2022, seguida de dos de plata en 2023 y 2024 reconociendo la calidad de sus aceites de oliva con boletus o trufa; una medalla de plata en la London International Honey Quality Competition de 2022 por su miel; y seis Great Taste Awards, competición a la que suele acudir bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León, en 2013, 2021, 2022 (por partida doble), 2024 y 2025 (hace menos de un mes) con sus mieles y cremas de queso.

Una prueba más de que la buena materia prima y la transformación respetándola dan sus frutos. Nieves apunta que «nosotros empezamos en el Vivero (de Empresas de la Cámara de Comercio de Soria). Estuvimos casi cuatro años antes de trasladarnos aquí», a una nave en el polígono, desde donde se envían productos micológicos a buena parte del mundo.

La lista es amplia: «vamos a ver...», recopila mentalmente. «Llegan a Estados Unidos, ahora a Canadá, a México, Uruguay, Costa Rica, Honduras». Prosigue Javier: «Guatemala, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Vietnam, Malasia... Hacemos alguna cosita en Suecia, en Francia. Pero sobre todo Asia y América», aunque también aparezcan sus aceites, cremas o conservas en El Corte Inglés o en distribuidoras de productos premium, que también en España se disfruta. Hay canal particular y canal para la hostelería, donde los restaurantes pueden encontrar preparaciones de alto nivel con todas las facilidades para engalanar sus platos de alta cocina.

El Mykés Gourmet son conscientes de que en Castilla y León las setas y la trufa forman ya parte de la cultura gastronómica, pero «fuera no forman parte de su día a día y quizás se aprecia más un producto de esta calidad, artesano», con una materia prima no tan ‘habitual’. Eso es un «orgullo, claro», apunta una sonriente Nieves. «Porque la mayoría nos pregunta dónde está Soria» y eso les permite presumir de tierra. «Pero en las ferias internacionales siempre hay algún español que o es de Soria, o su pareja, o sus padres son de algún pueblo», añade Javier entre risas. «En Singapur o en Francia, siempre aparece».

Detrás de cada producto hay un buen boletus de los pinares locales o una trufa recogida en sus plantaciones, pero también muchas vueltas a la cabeza. «Cuesta más desarrollar unos que otros, mucho trabajo de ensayo error, de hacer degustaciones, de enviar muestras a clientes que conocen la materia prima para dar la receta exacta, buscar los mejores ingredientes, el mejor envase o que la etiqueta quede bien, cumplir con toda la normativa. Lleva un tiempo».

Ambos socios son además fieles clientes. Javier siempre tiene por casa «aceite con trufa y crema de queso para mi mujer». Nieves piensa en la «crema de queso con trufa blanca, uno de nuestros productos más vendidos y la salsa tartufa», que además «se vende muy bien tanto a nivel para tiendas como para restaurantes».

Hay además temporadas en las que sobresalen las demandas de determinados productos. Por ejemplo ahora, «en la campaña otoño-invierno, todas las cremas de queso y los quesos. Ahora que empieza el otoño y se acerca la Navidad, para regalos, cestas y caprichitos tienen más peticiones».

De cara al futuro irán paso a paso. «Nos gustaría crecer. Cada vez hay más competencia, pero no vamos a luchar contra el precio, nosotros luchamos por la calidad». Una calidad que nace a pocos kilómetros para transformarse en ‘uhmmms’.