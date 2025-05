Florette recupera la producción de espinaca, acelga y brócoli en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las incesantes y copiosas lluvias de los últimos dos meses están suponiendo un ‘hándicap’ para los cultivos hortícolas que en los regadíos de la provincia de Soria toca ahora sembrar, a contratemporada. Y aunque Florette no está viendo retrasos significativos, sí que le está suponiendo «un arranque de campaña algo complicado» por la frecuencia de las precipitaciones.

El director de producción agrícola y compras de materia prima de la empresa navarra, Carlos Faiante, reconoce que esta situación dificulta ligeramente la ejecución de los planes de preparación de terreno y plantación, por lo que «es un desafío casi a diario para el equipo de técnicos y tractoristas». De hecho, sostiene que los factores climatológicos siempre son un reto en el campo y es una realidad que año tras año se comprueba cómo el cambio climático afecta de manera recurrente a las producciones.

Florette, que este año diversifica los cultivos que produce en Soria en el regadío de Hinojosa del Campo además de en su zona tradicional de Olmillos donde lleva casi veinte años, sembrará vegetales de diferentes tipologías como lechugas y escarolas (Iceberg, Romana, Batavia, Lollos, Rizada, Lisa o Radicchio) y también verduras como espinacas, acelgas, kale y brócoli. «En Florette estamos muy comprometidos con ofrecer productos saludables, frescos, prácticos, sabrosos y sostenibles, y queremos responder a las necesidades actuales de los consumidores para ayudarles en su día a día con su alimentación», sostiene Faiante.

Así, la industria hortícola incrementará la producción y para ello ampliará la superficie en Soria aproximadamente un 20%: «Nuestra estrategia es seguir cultivando las diferentes tipologías de lechugas y escarolas que ya trabajamos, y traemos de vuelta el cultivo de espinacas, acelgas y brócoli».

Gracias a esta nueva zona, Florette contará con más opciones para asegurar el suministro, ya que siempre ha demostrado su «firme compromiso para dar al consumidor un producto fresco y de alta calidad, ayudando a las personas a alimentarse mejor, pero cultivando de forma sostenible con el objetivo de minimizar la presión sobre los recursos naturales».

Lo cierto es que la ampliación de la superficie de cultivos en Hinojosa del Campo no supone el fin del uso de Olmillos, ya que la compañía navarra seguirá renovando los contratos con la mayoría de los propietarios para seguir en esta zona. Faiante explica que este nuevo regadío «es una oportunidad para diversificar los riesgos climatológicos y seguir manteniendo la máxima calidad de nuestros vegetales».

Además, insiste en que «desde el punto de vista agronómico es interesante poder cultivar en terrenos donde no se han realizado previamente cultivos hortícolas como ensaladas y verduras, lo que nos asegura que el terreno está más fértil y su estructura está intacta sin erosiones por prácticas agrícolas previas».

Porque «los factores climatológicos siempre son un reto importante en el campo y en los últimos años el clima es cada vez más incierto, por lo que la diversificación de fincas es una buena forma de tener alternativas para tener un suministro regular».

Florette cultiva de forma directa cerca de 2.000 hectáreas con más de 500 agricultores locales en diferentes regiones de España, garantizando así el suministro de materias primas a lo largo del año. En total, produce más de 60 variedades de lechuga y primeros brotes.

La zona de Soria supone cerca del 10% del total de la producción propia y la tipología de cultivos que realiza apenas se puede recolectar en el periodo estival, ya que es un periodo corto y con alto riesgo climatológico. «Por ello, debemos tener otras zonas de cultivo simultáneo como Albacete y Navarra, de manera que diversificamos lo mejor posible los cultivos y así aseguramos abastecimiento todo el año», añade Faiante.

Durante el invierno la actividad en Soria es menor ya que no hay campaña en la zona, pero siempre se está innovando para mejorar los procesos. «La principal novedad que hemos introducido es la mejora en los sistemas de riego y puesta en marcha de las fincas del nuevo regadío de Hinojosa del Campo. También realizaremos algunas pruebas de nuevas variedades, técnicas de cultivo o de alguna novedad de mecanización».

Aunque este año no están viendo retrasos significativos, sí que el inicio de la campaña está siendo algo complicado por la frecuencia de la lluvia en los últimos dos meses. No obstante, por el momento, y si no hay contratiempos mayores a corto o medio plazo, el inicio de recolecciones empezará dentro de la programación prevista para mediados de junio. «Aún así, estamos siempre pendientes de las previsiones meteorológicas».