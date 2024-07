Verano de Carnaval

Creado: Actualizado:

Estamos en verano, pero parece tiempo de carnaval. Y es que lo extravagante forma parte de nuestro día a día. El carnaval ya no se opone a la Cuaresma, sino que canaliza la vida política. Un esperpento debidamente engrasado con dinero público por nuestros falsos representantes políticos. Ahora todo es histrionismo y disfraz para intentar mimetizarse con lo que la demoscopia apunta como necesario. Eso sí, sin preguntar nunca al Pueblo porque para eso ya están los oráculos de cada partido.

En este contexto, advierto en la reciente prensa soriana dos noticias que acreditan todo lo anterior. Por una parte, la denuncia que hace USO del esperpento que seguimos viviendo en el Ayuntamiento gracias a la ‘edérea’ política de personal del PSOE y, por otra, la denuncia de la FFW (Fundación Franz Weber) sobre la promoción con descuento para los menores de 18 años realizada en la pasada Feria Taurina de San Juan que, a su decir, choca con la declaración de Soria como 'Ciudad Amiga de la Infancia' y con todo lo que plantea el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. ¡Viva el esperpento!

En cuanto a lo del personal del Ayuntamiento estamos a punto de superar a Torrente (el alcalde cada vez se le parece más). USO denuncia que un taxista tuvo que ayudar en un sepelio ante la falta de trabajadores municipales provocando que ahora ninguno quiera ya dejarte en la puerta: te bajan en el Espino. Asimismo, USO denuncia que han suspendido el proceso de selección de tres plazas de la oferta de empleo público de ¡hace dos años! Para USO "produce bochorno el hecho de que durante muchos meses el propio Ayuntamiento de Soria, por boca de su concejal de personal, Eder García, se escudó en que la inminente incorporación de nuevos técnicos en el Ayuntamiento de Soria iba a propiciar la consiguiente resolución de la problemática de Personal, perpetuando sine die esta situación de manera aviesa … Mientras seguimos a la espera de que García se sirva contestar los recursos presentados tras el atropello caciquil que pretende la amortización ‘a beneficio de inventario’ de la plaza de Jefe de Negociado de Tesorería, tras convocarla en oferta de empleo público".

En lo tocante a la suiza FFW, consultora para las recomendaciones de la ONU sobre menores y tauromaquia, tras el fracaso de campañas similares en ciudades como Guadalajara, Salamanca, San Sebastián de los Reyes o Santander, se presenta ahora en esta Soria de Torrente para denunciar que ese título de 'Ciudad Amiga de la Infancia' -que tenemos pagado hasta el 2027- no se compadece con estar "dando soporte a actividades que son lesivas para las personas menores de edad, como el soporte a la feria taurina o pseudoencierros dirigidos especialmente a estos grupos de población … apoyando de forma explícita actos que son potencialmente dañinos para niños, niñas y adolescentes, como la exposición a la violencia sobre animales".

Animalitos. La FFW no puede ser consciente de todo lo que significa la Soria de Torrente. Ni siquiera lo somos del todo muchos de nosotros. No son conscientes de que las Fiestas de San Juan, Fiestas de Sol, Vino y Toros, son el eje de la campaña electoral anual de nuestro Torrente particular pagada con el dinero de todos. Una campaña que crece año tras año en las calles, en las plazas, en las casas… gracias a tus impuestos que también crecen. No, tranquilos, no se están cargando las Fiestas. Con Torrente tenemos asegurado más fiesta, más vino y más toros cada año porque ahí radica su fuerza política. Con Torrente también tenemos menos de todo lo demás, pero eso ya solo le importa a USO. ¡Música y vino, copón!

(Mario González Casado es abogado. Maútiko Abogados)