Dice el alcalde de la ciudad que los Reyes Magos no le van a traer al Partido Popular en el ayuntamiento su deseo de partida de estas tierras a otros menesteres o destinos. Desconozco el contenido de la carta que los populares hubieran podido enviar a sus majestades. Y dudo que el alcalde lo sepa, porque tal carta no existe. Creo que hay quien tiene mayores preocupaciones en estos momentos que andar pensando en escribir cartitas a sus majestades de oriente. Y digo esto porque en política, los que ya peinamos canas como yo, sabemos eso de que, quien a hierro mata, a hierro muere. Los “Juegos del Hambre” han comenzado allí abajo; ¡suerte para todos! Carlos se queda. Al menos eso dice él, aunque en el fondo, ni él mismo lo sabe. Llevamos años escuchando elucubraciones sobre su marcha, y lo cierto es que, hasta la fecha, el alcalde se ha mantenido en su puesto porque así lo han decido los ciudadanos. Carlos es un animal político, y hasta hoy, ha salido ileso e indemne de cruentas batallas tanto electorales como derivadas de procesos internos en su partido. Él sabe dónde tiene su nicho de mercado, aunque en el fondo, no pueda reprimir sus ganas de salir y ver más mundo del que aquí ha visto. No veo mayor orgullo que ser alcalde de tu ciudad, y serlo de forma consecutiva durante muchos años. Pero todo pasa y todo queda, como decía el poeta, y, por tanto, también lo mucho cansa como digo yo. Al alcalde se le ha abierto, esta vez sí, una puerta para salir y quedarse a la vez. Pero lo verdaderamente preocupante, es que desde el grupo municipal popular se sostenga su acción de oposición en función de lo que el alcalde decida hacer con su futuro. El objetivo del PP ha de ser recuperar la alcaldía que un día y sin entrar en detalles nos dejamos arrebatar de forma torpe. Pero tratar de recuperarla por inercia fundamentada en la marcha del alcalde mientras vemos pasar los estepicursores como en las películas del oeste, será otra torpeza. Que el alcalde se vaya, si es que se va, en ningún caso nos garantizará el éxito. Si no basamos la recuperación del gobierno municipal en una oposición crítica pero constructiva a la vez, consiguiendo que la sociedad nos vea de nuevo como una alternativa clara y seria para la ciudad, y todo bajo la recuperación del ADN puro del Partido Popular —y entendiendo a éste como un medio y no como un fin—, mejor nos iría poniendo ya el cartel de se vende o se alquila. ¿Cuántas veces se ha dicho que mientras esté Carlos Martínez no recuperaremos la alcaldía? Pues ojo, porque sin Carlos, si no hay algo mejor que ofrecer, tampoco recuperaremos el gobierno. Los que somos de Soria capital, y conocemos cómo es esta ciudad, su suigéneris y sus entresijos, sabemos que los experimentos, mejor en la cocina. Hacerlo en los despachos y rodeado de quien solo te dice lo que quieres oír, no solo es propio de necios, sino que tiene los resultados que tiene. Carlos se queda. Y se queda porque no se ha ido nunca, y porque me temo, que como él dice, nunca se irá.