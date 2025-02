La causa del leonesismo, estrategia egoísta de Díez que mina al PSOECyL

Creado: Actualizado:

Tal vez no sea el más listo de los socialistas de León y también de Castilla, aunque le pese, el alcalde leonés. Pero lo que sí es José Antonio Díez es el más hábil estratega. Un congreso que debía ser una balsa de aceite para el ascenso al liderazgo de Carlos Martínez acabó capitalizado, en buena medida, por la letanía de la autonomía leonesa, ese debate tan estéril como soporífero. En un primer momento fue capaz el regidor leonés, en la tarde del sábado, primer día del cónclave, con los ecos de Sánchez ya diluidos, de colarles a los suyos una consulta entre la militancia sobre la autonomía leonesa. No está claro de quién fue el primo del timo, pero en el ajo estaban varios, incluido el nuevo secretario de Organización, Daniel de la Rosa, y su jefe, Carlos Martínez, que en este asunto no sabe todavía si mata o espanta. En minutos el revuelo era un clamor en el cónclave socialista, incluso entre destacados dirigentes. Semejante desaguisado empezó a hacer cundir el malestar incluso a orillas de Ferraz, que no daban crédito a la propuesta, después de que en el congreso federal de Sevilla se cortaran las alas de Díez y su ambición autonomista.

Al amanecer, no demasiado temprano, la nueva cúpula del PSOECyL tuvo que recular, recomponer y donde dije consulta a la militancia, dijo opiniones de gente, o algo así de indescifrable.

El nuevo líder socialista tiene que tener claro qué va a hacer con las ambiciones de Díez. Zozobrar constantemente no es una opción. Porque la zozobra le repercute y le mina. Porque ha dejado claro que el asunto del debate de la autonomía leonesa le quema tanto que le desconcierta. Y el desconcierto no es la mejor virtud para emprender un liderazgo. Díez no alberga esperanza alguna en la autonomía leonesa. Más que una convicción es una estrategia. Es puro tacticismo, que es lo que tiene que entender el nuevo líder socialista. Con el ruido del leonesismo Díez pretende varias cosas en beneficio propio. Por un lado elevar el aliento electoral sobre el leonesismo. Cosecha que en autonómicas, especialmente, y generales recogerá la UPL de Luis Mariano Santos. Y con ello Díez mina a su partido, lo cual, le fortalece ante su propio partido en el que sabe que no tiene futuro. Pero también es consciente que en las municipales esa cosecha, en buena medida, la recoge él. Y sigue fortaleciéndose, que es lo que le mantiene todavía en las filas del PSOE. Díez es problema para el PSOE, pero también un inconveniente. No deja de ser el principal representante institucional de los socialistas en Castilla y León. A Martínez sólo le queda la alternativa de la contundencia, o acabarán todos engullidos por la estrategia egoísta y electoralista del mandatario leonés.