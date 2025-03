Torrente Ballester: acotaciones a ‘La travesía de un creador’

Creado: Actualizado:

Ángel Basanta

Antes de comenzar, y como ya hemos comentado en las páginas de este mismo periódico, debemos confesarnos torrentista. Fuimos alumno de don Gonzalo, durante los cursos 1970-71 y 1971-72, en el instituto de Orcasitas y nunca le agradeceremos lo suficiente la formación que nos ofreció y el que nos metiese en vena la literatura.

Su cervantismo irradiaba en él -y en nosotros, sus alumnos. Nos hizo «forofos» de El Quijote y, eso que lo hemos comentado muchas veces con compañeros de aquellos cursos, aún perdura en algunos de nosotros.

Recientemente la Biblioteca Nacional ha presentado una magnífica exposición bajo el epígrafe de: «Gonzalo Torrente Ballester. La travesía de un creador». Esta muestra ha venido a demostrarnos, una vez más, la alta calidad de las actividades culturales de nuestra Biblioteca Nacional.

Junto a la exhibición de imágenes y textos sobre la vida del ilustre escritor gallego se ha editado un soberbio catálogo, donde un importante elenco de estudiosos de la lengua y literatura han dejado sus textos para enriquecernos, aún más, sobre la vida y la obra de nuestro maestro.

Una nueva lectura de este volumen nos ha retrotraído a nuestros años de estudiante de bachiller, en aquel Instituto recién inaugurado de un barrio de la periferia madrileña, y nos ha hecho recordar algunas anécdotas de aquellas maravillosas clases y otros aspectos de don Gonzalo en su quehacer como profesor.

No olvidemos que él siempre se definió como profesor, labor de la que se sentía orgulloso, como dejó patente al recibir el premio Cervantes en 1985: «Soy el primer novelista español que recibe este premio, destinado a honrar a los creadores de ambos lados del Atlántico...», Y añadió: «Yo he sido profesor, y aunque no esté aquí como tal, no puedo dejar de serlo, menos aún olvidarlo en esta ocasión. Durante medio siglo intenté comunicar a muchas generaciones de mozas y mozos el arte de la lengua y el secreto de la literatura. Esta fue mi vocación real».

En el catálogo, editado como complemento a la exposición, concretamente en la denominada «4. Etapa: 1966-1972. Albany (Nueva York)», están los momentos en los que nos queremos centrar.

Don Gonzalo había regresado a España desde Albany, en donde estaba impartiendo clase, y se reincorporó al Cuerpo de Catedráticos de Instituto, siendo destinado al de Orcasitas. Allí permaneció, si no recordamos mal, tres cursos, ya que en 1973 se trasladaría al Instituto «A Guia» en Vigo.

Durante los dos primeros cursos fuimos alumnos de él. En sexto de bachiller en la asignatura: Literatura española y en el COU: en Lengua española y en Literatura española.

En la disciplina de Literatura don Gonzalo nos impartió, en ambos cursos, el primer y tercer trimestre, el segundo estuvo en Albany. La verdad es que fueron dos años de una formación literaria impresionante, años de lectura y aprendizaje. La asignatura como tal nos la dio su sustituta, una joven licenciada.

Con don Gonzalo nos dedicamos, ambos cursos, a leer El Quijote, capítulo tras capítulo y en clase, cada día, sus alumnos, uno a uno, realizábamos un comentario y manifestábamos nuestra opinión. Él tomaba notas y nos hacía sugerencias, el fruto de aquellas clases magistrales fue, como don Gonzalo nos dijo, la publicación de «El Quijote como juego».

En esta publicación se ve su genialidad de aunar realidad y fantasía. En las múltiples relecturas que venimos realizado de esta obra, en su edición de «Punto Omega, Guadarrama (Madrid, 1975), seguimos observado algunos de aquellos comentarios. Comentarios que aún guardamos y así lo manifestamos en nuestro artículo: «Don Quijote y Don Gonzalo o desenterrando apuntes», publicado, con motivo del IV Centenario, en la edición dirigida por el Prf. Santonja Gómez: «La Razón de la sinrazón que a la razón se hace», Segovia, 2006, vol. II, págs. 101-108.

Es más, aún recordamos que cuando cursamos la asignatura de Literatura española en el segundo curso de carrera, impartida por el prf. Santos Sanz Villanueva, se nos comentó, al analizar nuestro examen del primer parcial, el tema fue: «La mujer en El Quijote», es usted un torrentista.

Aquellos añorados años, de bachillerato superior, estuvieron impregnados por la figura de don Gonzalo y ahí estuvimos sus alumnos, por ejemplo, asistiendo a la presentación de la edición en Alianza Editorial de «Los Gozos y las Sombras» o la de «La saga//fuga de J. B», Ediciones Destino. Esta es, para la crítica, su gran obra, su mejor legado y la obra que contribuyó a sus múltiples reconocimientos

Nosotros siempre nos quedaremos con «Don Juan». Recordamos como Don Gonzalo siempre nos decía que su mejor novela era esta.

Él, como ya hemos afirmado, siempre se definió como profesor y por ello no debemos olvidar su publicación, en dos volúmenes, de «Literatura española contemporánea», Guadarrama, Madrid, 1963. El primer tomo dedicado al estudio crítico y el segundo a las lecturas. Manual tan brillante como poco utilizado en las aulas españolas.

Su marcha a Galicia nos alejó de nuestro querido maestro, pero gracias al entonces periódico «Informaciones» seguíamos leyendo, semanalmente, sus magistrales textos, «Cuadernos de la romana», en su etapa gallega y «La Torre del Aire» en la salmantina.

La vida nos conduce por caminos insospechables y en 1994 hizo que nos volviésemos a reencontrar en Salamanca. Desde aquella fecha y hasta su fallecimiento solíamos, en nuestros múltiples viajes a Salamanca, vernos y retornar a los viejos tiempos de Madrid.

Ahora, finalizando esta sábana quincenal, viene a nuestra memoria cuando se le concedió el premio de «Las Letras de Castilla y León. 1995». Por cierto, que ese año también recibieron su reconocimiento dos buenos amigos: Demetrio Ramos y Pepe Sánchez-Carralero», todavía resuena en nuestra cabeza la agradable conversación mantenida durante la comida el día de la entrega de los premios de Castilla y León en el Parador de San Marcos.

Hoy, cuando apenas se lee a los grandes escritores del siglo XX como Cela, Martín Santos, Martín Gaite, Matute, Laforet y otros, hemos querido recordar a nuestro maestro y amigo, Gonzalo Torrente Ballester. Un creador del mundo imaginario a quien el regalo de un ejemplar de El Quijote, en su infancia, marcó un nuevo rumbo. Ese rumbo que él haría que marcase muchos años después a sus alumnos.