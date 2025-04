Los efectos de la guerra arancelaria de Trump para Castilla y León

Creado: Actualizado:

La política arancelaria de Trump, suicida, afecta a Castilla y León en la medida que nos afecta un mundo global. Algo más de 600 millones exporta esta comunidad a Estados Unidos. Pero las medidas restrictivas del presidente norteamericano no ponen en jaque sectores estratégicos como el de la automoción o el sector agroalimentario. No por eso deja de preocupar. Seguramente el sector vinícola, estratégico en cuanto a el dinamismo que aporta al medio rural, sea el que más atención requiera de las administraciones. Y sea el que tenga que disponer de una estrategia alternativa para colocar en otros mercados internacionales el vino que los aranceles pueden frenar en USA. En cualquier caso, lo que ha hecho Trump es encarecer nuestros productos de calidad, como es el vino, para sus ciudadanos. El vino de Castilla y León, en un mercado tan competitivo como el que ya existía, está presente en Estados Unidos por la calidad y la distinción que ofrece frente a otras potencias productoras como puede ser Chile, Argentina o Sudáfrica. Pero son economías que también se verán afectadas por la dinámica a ninguna parte del republicano. Competiremos en igualdad de aranceles. No en desigualdad. Veremos cuánto puede mantener el pulso insensato el insensato presidente sin que se levanten en armas su propias empresas y ciudadanos.

Esto nos conduce a pensar que no es bueno ni necesario el alarmismo que han desatado algunas organizaciones sindicales o el principal partido de la oposición. La guerra arancelaria de Trump no es ni de lejos la primera preocupación. Ya basta de apocalípticos con cierto predicamento, aunque cada vez menos, que intentan apuntalar su autoridad social o política con alarmismo. No está tan lejos la guerra de Ucrania, Y aquellas alarmas sólo sirvieron para justificar la especulación en el lineal del supermercado con productos como el aceite de girasol, que disparó su precio por tres, sin motivo, por pura especulación, y volvió a su cauce una vez pasada la algarada de los alarmistas.

No llegará aquí tampoco el apocalipsis de los que lo pronostican cada principio de mes, ya sea con la sanidad, con el empleo, con la economía o ahora con Trump. Señores de la política y de los sindicatos de Castilla y León, dedíquense a Castilla y León que para asuntos superiores ya están sus mayores en Madrid, que esos no se va a ocupar ni de casualidad de las cuitas y problemas de Castilla y León. No es necesaria poner en evidencia cada dos por tres la mediocridad de algunos con ocupaciones que no son de su competencia. No nos hagan reír con alarmistas teatralizaciones, que en esto no pintan nada. A Dios gracias.