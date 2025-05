Nicolasa y Puri: el apagón

Creado: Actualizado:

¡Hola Nicolasa! ¡Hola Puri!, ¿a dónde vas tan cargada mujer? Es que con lo del apagón, pues mi hija me ha dicho que compre conservas porque ha leído no sé dónde, que igual se vuelve a ir la luz…Ay hija, del apagón ni me hables, que todavía me tiemblan las piernas. ¿Y eso Nicolasa? Pues resulta que subía en el ascensor a casa, porque venía de la peluquería, y que de repente, que se paró... ¡Qué me dices Nicolasa! Y calla hija, que lo peor es que me quedé encerrada con el vecino del quinto, el Venancio. ¿Con el Venancio?, ¡válgame Dios!, ¿pero ese no es el que me dices siempre que te pretende desde que enviudaste? Ese, ese, que menudo sinvergüenza Puri, que desde que se me fue mi difunto Serafín, me viola con la mirada…Ja,ja,ja, ya será menos hija, ya será menos…Que no, que no, que este con los años se ha vuelto un viejo verde; y menuda conmoción Puri, que casi a oscuras, me empezó a decir que qué guapa estaba, y que qué pelo más majo traía ¡Qué me dices…! Que sí, que sí, y venga a mirarme con ojos que te violan, Puri…¿Y cuánto tiempo estuvisteis encerrados? Pues casi una hora, y menos mal que el portero, que es muy atento el muchacho, vino enseguida y con la llavecita pudo abrir…porque el Venancio, que me hago pis y que me hago pis que empezó a decir…que yo pensaba que allí que se la sacaba hija, ¡ay que rato pasé! ¡Jesús!, Nicolasa… Que sí, que sí, que ya te digo yo que es un sátiro y que me viola con la mirada…que este, con su mujer, la Benita, que menudo bicho era, muy formalito y de misa diaria, pero en cuanto la enterró…Es que menudo lío con lo del apagón Nicolasa; yo sin pan que me quedé, porque te digo una cosa, que la gente como si se acabara el mundo, que Feli, la panadera, que sin pan que se quedó en un momento, y Rufino, el ferretero, que no ha vendido tantas pilas en todo el año me dijo…Es que la gente, Puri, no ha vivido lo que tú y lo que yo, y con cualquier cosa de estas se piensa que llega el juicio final… Pues sí hija, así es, porque estos jóvenes de ahora tienen tanta dependencia al cacharro ese del móvil, que se quedan sin señal unas horas y que medio se vuelven locos…Así es Puri, así es…Pero ay hija, que yo desde lo del Venancio, que andando subo por las escaleras…que qué rato pasé, y qué sudores, que pensaba que allí que se me bajaba los pantalones…Ay Nicolasa, ¡qué tremenda eres…! Que no, que no, que hasta que qué bien olía me dijo…Pues mira Nicolasa, que yo pensaba que la cosa del apagón se iba a alargar, pero me dijo mi yerno, que gracias a eso de las nucleares…Sí, sí, eso he oído, Puri, que gracias al Generalísimo, que en gloria esté, que construyó muchas centrales de esas…Pues claro que sí hija, y el agua pues igual, que gracias a que construyó tanto pantano, pues ahora estamos tan bien…Sí, sí, y esos no los destruyen no, menudos pájaros; si es que ya lo decía mi difunto Serafín, que con Franco, España iba como un reloj…¡Y sin pilas Nicolasa…!