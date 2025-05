Medinaceli CINE, un festival de pensamiento

Creado: Actualizado:

Frente a la violencia, educación y cultura; frente al odio, educación y cultura; frente al radicalismo, más educación y cultura. La sociedad actual parece haberse vuelto loca. Ha entrado en una espiral imparable de animadversión hacia la realidad que conocíamos hasta hace poco tiempo. Tanto Oriente como Occidente parecen regirse por la ley del más fuerte. Nos enfrentamos unos con otros y nos adentramos en un callejón sin salida del que será muy difícil escapar. Y los más acomodados, creyendo estar a salvo de una perturbada y enloquecida realidad, se están apagando poco a poco por culpa de la podredumbre cerebral. O lo que es lo mismo, la adicción a las redes sociales y la obsesión por las pantallas de los móviles que reducen la materia gris, acortan la capacidad de atención, debilitan la memoria y distorsionan procesos cognitivos. ¿Será un plan premeditado por los magnates de la industria tecnológica, hoy aprendices de la gestión de lo público?

Frente a este sinsentido, me rebelo. Digo no. Me alzo, me opongo, me amotino, protesto y discrepo. En tiempos de incertidumbre necesitamos activar el pensamiento, atender, conversar y debatir. Es ahora cuando me viene a la mente la reflexión que me planteaba Manuel, un viejo amigo filósofo, hace unos cuantos años. Entonces no era consciente de la importancia de dicho concepto, pero el tiempo macera sabiamente las ideas hasta hacerlas comprensibles. «Debemos reivindicar la plaza pública, la palabra», me decía. Y tenía razón. No hay mayor satisfacción que el encuentro con personas para hablar y compartir en un parque, en la calle, en la plaza del pueblo o del barrio de una gran ciudad, como en las antiguas ágoras.

En este sentido, y por ofrecer una resistencia positiva y una perspectiva esperanzadora frente a la violencia, al odio y al radicalismo, han surgido numerosos festivales de pensamiento. Al parecer tienen sus raíces en Módena donde, desde hace veinticinco años, se celebra el Festival della Filosofia en distintos espacios públicos. Esta maravillosa idea se ha extendido por las ciudades europeas, incluidas las de nuestro país. Como señala la directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Judit Carrera: «Estos encuentros son una respuesta a la incerteza en la que vivimos, democratizando el debate público».

¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Yo estoy plenamente convencido del poder sanador de la cultura y de la palabra. Más aún cuando el disparate, el despropósito, la atrocidad y la incoherencia campan a sus anchas. Por ello, desde el año pasado tengo el honor de dirigir Medinaceli CINE, Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, organizada por la Fundación DEARTE. Un punto de encuentro para personas interesadas en la cultura, el cine y el debate con un elemento diferenciador al resto de festivales: la despoblación y el reto demográfico. Y aunque a simple vista no parece afectar a un alto porcentaje de la población, la realidad es muy distinta. Según se indica en la Agenda 2030, no puede haber ciudades sostenibles sin áreas rurales sostenibles. Y este hecho incumbe a la totalidad de los habitantes de la Tierra.

He aquí el valor de esta Muestra cuyo objetivo principal es dar a conocer los lugares que sufren despoblación para ayudar a que salgan del olvido a través del séptimo arte. Un proyecto cultural único en el mundo que se celebra en dos lugares de gran interés cultural y patrimonial. En un espacio renacentista espectacular como es el Palacio Ducal de Medinaceli y en los Cines Mercado de Soria. En ambos se crea un aura mágica gracias a la proyección de largometrajes y cortometrajes; diálogos y mesas redondas sobre despoblación y cine; así como talleres formativos para impulsar la alfabetización audiovisual desde edades tempranas y la generación de nuevos públicos. Hemos sido capaces de crear, con mucha ilusión, un lugar sosegado, donde se genera una conversación pausada, lejos del hartazgo de la comunicación digital. Somos capaces de ofrecer contacto real, cara a cara, y meditación, lo que se traduce en una experiencia más enriquecedora y atractiva. Sin duda, se trata de un auténtico acercamiento entre personas para tender puentes reales entre la cultura y la vida, creando un intercambio de saberes y transferencia de conocimiento.

En esta quinta edición podrán disfrutarse, en pantalla grande, historias casi increíbles que suceden en Suecia, Reino Unido, Brasil, Etiopía y España; interactuar con los directores de las películas tras las proyecciones; escuchar diálogos argumentativos de expertos como los de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ignasi Camós; el director general de Agenda 2030, David Perejil; o los de la jefa de la Oficina de enlace para España ONU Habitat, Bea Jordao. Los más pequeños gozarán y aprenderán la técnica del stop-motion en cine, de la mano de dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Y más actividades sugerentes que los asistentes descubrirán durante cinco días apasionantes.

Por ello, les invito del 11 al 15 de junio a disfrutar juntos, y con un espíritu reposado, de esta Muestra de Cine para salir de ella con ganas de cambiar el mundo hacia mejor. O por lo menos, intentarlo