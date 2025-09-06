Agradecimiento a todo el personal

Creado: Actualizado:

Sr. Director:

Me llamo Alexis Martín y me gustaría formalizar mi gratitud hacia todo el personal del centro hospitalario Santa Bárbara de Soria.

Como trabajador y enfermero senior en el tercer mejor hospital español (según el ranking Merco de reputación sanitaria), tengo muy claros cuáles son los conceptos que debe tener un centro hospitalario en cuanto a excelencia y calidad en la asistencia sanitaria. El pasado día 20 de Agosto tuvimos que acudir a urgencias del Hospital de Santa Bárbara hasta en 2 ocasiones por un cuadro intestinal de mi mujer. No solo quedé sorprendido con la eficacia, rapidez y profesionalidad de todo el personal del hospital sino que me conmovió la atención por parte del personal (enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, personal limpieza...) en cuanto a empatía y calidez.

Con este escrito sólo quiero reafirmar que en Soria disponen de una sanidad que roza la excelencia y de un personal sanitario profesional, dedicado y realmente eficaz en todo, tanto en el tratamiento in situ como en los procedimientos diagnósticos; para que no quede un agradecimiento generalista me gustaría enfatizar en la calidez y dedicación que mostró la Dra. Laura Tejada de los Santos, del servicio de Urgencias y la atención general de todo el equipo de enfermería y auxiliares que trabajaron ese día 20 en el turno noche. Éramos muchísimos pacientes en ese servicio y creo que el grado de satisfacción que pude ver en los pacientes era enorme.

Espero que esta carta de agradecimiento llegue al personal implicado y una vez más, se siga poniendo en valor la calidad asistencial (y no solo de medios) que disponemos en la sanidad de este país y sobre todo de esta comunidad.