El PP ratifica que Mañueco agotará mandato: las elecciones, en marzo

El tiempo pone a cada uno en su sitio. No habrá adelanto electoral por mucho que lo auguraran los que nunca aciertan y solo saben andar entre sus bulos. Las autonómicas de Castilla y León, tal y como viene contando este periódico desde hace un año, serán en marzo, el domingo 15 más exactamente, que es la última fecha, una vez culminado el mandato. Le puso voz y sonido el número dos del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, como previa al anuncio oficial por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es el que tiene potestad para disolver Cortes y convocar elecciones. Y las habrá el 15 de marzo porque la decisión y determinación de Mañueco desde el principio del mandato era agotar. No había margen para un segundo adelanto electoral tras un segundo gobierno de coalición fallido. Por eso Mañueco tenía decidido que gobernaría en solitario y concluiría mandato, aunque fuera a costa de una fragilidad parlamentaria que se ha acentuado desde el principio de verano y de la que el PSOE pretende sacar rédito, aunque sea a costa de contar con la complicidad de VOX en votaciones como la reprobación del consejero Juan Carlos Suárez Quiñones.

Ya pueden ir borrando sus tuits, para ahorrarse ridículos, los que llevan un año augurando un adelanto que solo estaba en sus ambiciones. Los mismos que negaron el adelanto de 2021, que este periódico sí telegrafió con cinco meses de anticipo. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero y la realidad es tozuda y se impone a las patrañas.

Y no habrá adelanto, como ya advirtió Mañueco en un foro con este periódico, a no ser que el que adelante sea Sánchez. Entonces, el presidente de la Junta, que tiene preparado el decreto, convocaría para hacer coincidir el proceso y evitar una reiteración electoral en Castilla y León. Pero, a estas alturas, aunque Sánchez dé un giro en la estrategia y convoque, el adelanto en Castilla y León es ya técnico, no político.

La precampaña está abierta desde principios del verano, pese a que algunos todavía pronosticaban un adelanto para otoño a la vista de que sus augurios se habían ahogado con el paso del tiempo. La precampaña se intensificará y tendrá su primer punto álgido con el cónclave federal de León en el que Pedro Sánchez pretende lanzar oficialmente la candidatura de Carlos Martínez, ya superado el trámite de otras primarias que el PSOE no celebrará en Castilla y León por falta de contendientes. A partir de ahora, todo en clave electoral.