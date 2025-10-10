Todos a la cárcel

Creado: Actualizado:

Pues nada oye, otro más a la buchaca. Menos mal que se acaba ya la Legislatura porque de restar un par de años más al Partido Socialista no le iban a quedar ni suplentes para sustituir a los procuradores ‘Tudanquistas’ caídos por obra y gracia de las investigaciones judiciales. El último en caer en ese triunvirato de guardia pretoriana del acomodado senador, por obra y gracia de las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, es el siempre altivo, por de la estatura, ex alcalde de La Granja y ya también ex procurador, José Luis Vázquez.

Otro de esos a los que les encanta oírse cada vez que hablan. Tanto se gusta que hasta cuando le caza un micro abierto, como ese indiscreto del mausoleo de las Cortes que pillaba al ínclito Vázquez, a Ana Sánchez y Alicia Palomo arremetiendo contra Carlos Martínez y el ministro Óscar Puente, se gusta. Es lo que tiene la altivez, ya saben por la estatura, sólo por la estatura, que te hace pensar que estás por encima del bien y del mal, de lo divino y de lo humano y, por supuesto, de todos los demás, llámense Martínez Mínguez, y vengan de las tierras altas sorianas, o Puente, y su procedencia sean las alturas del Gobierno.

Estos altivos, insisto por lo grandes que son, por mirar por encima miran hasta a aquellos que van a tener que dilucidar sobre su futuro judicial. Pero ahí pinchan en hueso. Y es que pocos, por no decir ninguno, hay que sean más altivos, y estos no por la estatura, que esos jueces encargados de impartir justicia.

Una cosa hay que reconocerle al altivo, por lo de alto, ya ex procurador socialista por Segovia, que en todo este escándalo de su investigación judicial por corrupción ha hecho de su capa un sayo. Que va a saltar la noticia, que él ya conocía que iba a ser así, pues me callo y me planto en el pleno del mausoleo ese de la avenida Salamanca de Valladolid y salgo en victorioso en una proposición sobre incendios. Y la nueva dirección de la bancada socialista en el mausoleo, a la luna de Valladolid y León. Y el de las tierras altas, a la de Soria. Que estalla el escándalo, pues me tapo y vuelvo a callar y, cuando hablo, lo hago para decir que de dimitir, nada de nada. Que, al día siguiente, el de las tierras altas le pide a Ferraz que me expulse del partido y de la dirección autonómica en la que él me había metido pero que puedo seguir de momento como procurador, pues voy y horas después presento mi renuncia. Y, por si esto no fuera suficiente, el ínclito Vázquez se planta con su altivez, insisto por lo de la estatura, en la sede de PSOE de Segovia, el mismo Partido Socialista que acaba de pedir su expulsión como militante, para explicar por qué renuncia a su acta. Y lo hace con el secretario provincial de socialismo segoviano, José Luis Aceves, otro de la guardia pretoriana, a su lado. Ole tú. Es o no es ser altivo, aunque sólo sea por la estatura.

Un consejo para Mínguez, que se ponga la película ‘Todos al a cárcel’ de Berlanga. Al menos se echará unas risas.