Hace ya un año de la DANA. ¿Y qué se ha hecho?

El pasado día 29 hizo un año que la “asesina” DANA desembarcó en Valencia, dejando más de doscientos muertos y actuando colateralmente en Castilla-La Mancha y Andalucía.

A algunos lerdos no se les ha ocurrido otra cosa que celebrar “Un funeral de estado laico” ¡Toma ya!

Dadas las fechas, mejor que ofrecer esa teatralización hubiera sido reponer una representación del “Don Juan Tenorio” de Zorrilla, obra que hace años dejó de emitir la denominada Televisión Española.

Amén de esa parafernalia en la que estuvieron ausentes todos aquellos que se volcaron en salvar vidas y colaborar desinteresadamente, fueron la mayoría de los españoles, también hemos asistido una vez más a la crispación a la que nos están acostumbrando algunos de nuestros representantes.

Hoy, al igual que en el programa del “Pulpo”, no vamos a hablar de política, aunque pensemos que el presidente de la Generalitat valenciana, que dimitió el pasado lunes, debería haberse ido a su casa al día siguiente por su nefasta gestión en aquellos momentos del trágico 29 de octubre. Igualmente estimamos que debería haber hecho la entonces ministra de Transición Ecológica, hoy “desterrada”, así cualquiera, a Bruselas, Sra. Ribera, ya que fue incapaz de ejecutar las obras de infraestructuras, bloqueando algunas de ellas, necesarias que hubiesen permitido aminorar el desastre.

Pero hoy, un año después, nos preguntamos ¿Y qué?

¿Qué se ha hecho hasta ahora para evitar que en Valencia y en el resto de España pueda acontecer algo similar? Y lo que es más grave ¿Qué ayudas han llegado desde la Administración Central a los afectados?

España vive en una auténtica torrentera. ¿Cuántas localidades del Mediterráneo están llenas de ramblas con hábitat en sus cauces?

Por cierto, por poner un solo ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura ha detectado más de 50 kms. de ramblas y cauces de domino público invadidos por instalaciones privadas y esto acontece en otros puntos.

Es más, un año después, ¿qué se ha hecho en el Barranco del Poyo? Había presupuesto para ello y recordemos como la innombrable ministra frenó las obras en 2021 por "problemas ambientales" y el factor "coste-beneficio" y ¿qué ha pasado para no ejecutar la presa de Cheste?

Muy sencillo, era un proyecto del gobierno del presidente Aznar. Pero pese a ello el Gobierno del Sr. Rodríguez anunció las obras y así quedó reflejado en el diario “Las Provincias” el sábado 3 julio de 2004: “El Gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar riadas en 16 pueblos”

“La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos del Pozalet, la Saleta y el Poyo. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El Gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de una presa en Cheste. Se prevén actuaciones, además, en los barrancos de la Saleta, el Pozalet y la rambla del Poyo”.

Y ahora ¿a qué se espera para solucionarlo?

El Observatorio de Sostenibilidad tiene registrados 7.223 equipamientos y el 71% corresponden a lugares con un nivel muy grave de peligrosidad. Como dato importante, aunque algunos lo consideran anecdótico, debemos saber que en España hay 1.126 escuelas, 112 hospitales y 420 residencias de ancianos en zonas inundables.

No existe un inventario de campings en esa misma situación, pero un reciente estudio habla que todas las zonas de acampada en la provincia de Valencia, 21, están en lugares de inundación.

Y de todo ello ¿qué dice el Gobierno de la Nación? Habla del problema climático, de las musas y así un largo etcétera. En definitiva, nada. Y se olvidan de que siempre es mejor prevenir y con ello evitar que se repita la pérdida de vidas humanas.

En el año 2011 aconteció el terremoto de Lorca, uno de los más graves de la historia de España, con miles de personas afectadas. Es verdad que se han pagado las ayudas, pero el proceso ha sido largo y complicado, con transferencias finales realizadas en junio de 2024 para los damnificados que quedaban pendientes, aunque aún existen problemas y reclamaciones sobre la distribución y el monto de las ayudas, catorce años después.

En La Palma, en el año 2021, el volcán entró en erupción y la isla se convirtió, lamentablemente, en un espacio de cenizas y gases. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? El Gobierno de España comprometió una urgente actuación y, sin embargo, aún se siguen tramitando indemnizaciones a los afectados, persisten retrasos en los fondos estatales y en infinidad de casos siguen pendientes por conflictos de documentación. El Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado la mayor parte de las indemnizaciones por daños materiales, mientras que el Gobierno de Canarias gestiona ayudas directas y el Estado aún tiene pagos comprometidos.

Ahora Valencia, lamentablemente con más de dos centenares de fallecidos. Y estamos como siempre, dejación de responsabilidades, desatención del entorno. En definitiva, falta de respeto a la ciudadanía.

Y respetando la existencia de un cambio climático, se debe hablar menos y trabajar más. Más inversiones en limpieza de drenajes, en restauraciones fluviales y ambientales, actuaciones urgentes tras los efectos climáticos y no la constante desidia y por supuesto, menos burocracia administrativa a la hora de abonar las ayudas a los afectados.

Para concluir permítasenos un recuerdo: la Ciudad de Valencia a lo largo de la historia, ya desde época romana, ha sufrido continuos y graves desbordamientos del río Turia.

Si acudimos a los registros de los “Llibres de Consell” vemos los datos existentes desde 1321, la documentación anterior feneció en un incendio. Podemos hablar de 25 riadas siendo la última la de 1957. Esta se conoce como la “gran riada de Valencia” y las consecuencias fueron más de ochenta fallecidos e infinidad de destrozos materiales.

Como consecuencia de ello se procedió a solucionar el problema con un desarrollo de infraestructuras hidráulicas de protección, entre ellas el “Plan Sur”, que desvió el cauce del Turia alrededor de la ciudad. Esta obra finalizó en 1961.

Se ha dicho “solo el pueblo salva al pueblo”, por lo demás, sin comentarios.