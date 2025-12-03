La UPL, el Bierzo y la cremallera

Creado: Actualizado:

La UPL de Luis Mariano Santos tiene un problema. No es otro que el que siempre ha tenido, El Bierzo, donde el leonesismo cuaja menos que la nieve en Valladolid. Ahora tiene un berciano de Ponferrada entre sus tres parlamentarios. José Ramón García, el tercero de los tres. Aunque el orden de los factores no altera el producto, la cremallera obligatoria de las listas que se estrenará en las próximas autonómicas, de obligado cumplimiento, sí altera los factores. El ascenso de la regidora de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, una de las tres, al trono del leonesismo va a trastocar los planes y crearle un conflicto de intereses a la propia UPL, pero sobre todo al berciano, que será relegado en la lista cuando bajen la cremallera. De uno en la candidatura leonesa irá Gallego. Lo que supone retrasar al segundo puesto a Luis Mariano. Mujer, hombre. Toca mujer en el tres. Y el berciano no lo es. Lo que nos lleva a concluir que José Ramón García, encargado estos cuatro años de expandir, en la medida de sus posibilidades, las bondades del leonesismo en el reino del bercianismo, ocupará la cuarta plaza. Plaza de riesgo, aunque menos a la vista de las facilidades que le están otorgando tanto PSOE como PP para que los leonesistas obtengan un resultado histórico, pongan cuatro parlamentarios en Cortes y puede que alcancen el 5% del total que les da derecho a grupo parlamentario propio sin necesidad de joint ventures con Soria Ya, que también va a dentellear al PSOE en las tierras altas. Pero querer crecer en El Bierzo, que es el lastre secular de la UPL desde el origen de los tiempos, retrasando en listas a su representante berciano no va a sentar nada bien en la comarca. El leonesismo sólo puede aspirar a combatir el bercianismo antagónico por la vía de la integración. La barrera del Manzanal siempre ha sido muy elevada para la UPL. Ahora que empezaban a ver cumbre desde todavía un lejano campo base, se van a pillar las aspiraciones con la cremallera.