Un hormigueo recorre la Junta

Al mismo tiempo que Abascal anunciaba que volverá a coaligarse con Mañueco para gobernar, Vicepresidencia mediante, un hormigueo inquietante recorrió el cuerpo de los actuales consejeros. No el de todos. El de Sanidad, el bueno y abnegado de Alejandro Vázquez, puede dormir a pierna suelta. Para su desdicha VOX no pedirá su negociado tras los comicios de marzo. Ni VOX ni nadie. La gente quiere cosas cómodas que no den dolores de cabeza, sin organizaciones colegiales egocéntricas, altivas y arrogantes. Una Consejería de Industria, por ejemplo, sin empleo, como pidió VOX la otra vez para Veganzones, hasta que Carriedo les advirtió que industria sin empleo era llevar lo de las calderas y las ITVs. Por eso se arrogaron empleo y Veganzones pudo entretenerse con lo de comegambas, el comunismo, Trump y la libertad, carajo. Veganzones es el hijo pródigo, que tras dar la espantada al quedarse sin consejería ha vuelto a las carpas con fuerza, carajo. Pasado el berrinche, ahora huele a nuevo reparto de carteras, intentando desligarse de Juan García-Gallardo, al que, como en el PSOE a Cerdán, no le suena de nada. La consejería de incendios tampoco corre peligro, pero Mañueco sabe que tendrá que descontar consejeros para el inicio de su tercer mandato. O no, porque en Bambú cambian de opinión a la velocidad de la luz. Y lo que en Extremadura era blanco, pero hoy es negro, en Castilla y León, pasado el Rubicón aragonés, puede ser gris. La de Cultura y Turismo quedará vacante con la jubilación del maestro Santonja. La de Agricultura la van a pedir como descosidos. Es la primera, junto a la vicepresidencia para el candidato Pollán. No pronosticamos el futuro, pero anticipamos realidades. Como lo hicimos hace cuatro años con el adelanto electoral. O hace más de un año advirtiendo que Mañueco agotaría mandato. O hace cinco meses anunciando que Pollán compartiría cartel electoral con Abascal. Veremos si por Valladolid o por León.