La zona de bajas emisiones: el riesgo de poner el carro delante de los bueyes

Creado: Actualizado:

Una zona de Bajas Emisiones (en adelante y ocasionalmente Z.B.E.) es el ámbito delimitado por una Administración Pública competente (los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes) que tiene carácter continuo y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

«Poner el carro delante de los bueyes» es la expresión coloquial que define certeramente aquella decisión que adoptó en Junio de 2024 el Ayuntamiento de Soria al licitar la contratación de cámaras de video-vigilancia para una hipotética Zona de Bajas Emisiones a implantar en el centro de la ciudad y que ahora, una vez ejecutado dicho contrato, se ve obligado a «blanquear» el disparate mediante la elaboración de una ordenanza «ad hoc».

Sobre este asunto y en cuanto arrancó la cosa con la licitación de las 23 cámaras LPR y las 25 de contexto, los 32 puntos de control, las conexiones, accesorios y la plataforma de gestión, o sea el hardware y el software de la video-vigilancia de una futura Z.B.E. me pronuncié en contra con toda contundencia, mediante dos artículos de prensa que el Heraldo-Diario de Soria tuvo la amabilidad de publicar los días 21 de julio y 5 de noviembre de 2024.

Toda la operación me parecía entonces, y me parece ahora, disparatada y fraudulenta. Hoy debo añadir que es, en mi opinión, manifiestamente antijurídica y abusiva por arbitraria.

Es antijurídica porque se tiene el propósito, confesado según la información publicada en el Heraldo-Diario de Soria de 17 de octubre de 2024, de imponer ciertas restricciones de acceso a la zona, lo cual afectará al derecho a la libre circulación por el territorio nacional del artículo 19 de la Constitución de las personas que se vean afectadas. También se verá afectado el derecho a la imagen y a la intimidad de las personas que garantiza el artículo 18 de la Constitución si las cámaras captan y graban ilegítimamente imágenes donde resulten reconocibles personas que se sitúen bajo sus focos sin haber obtenido previamente su conformidad expresa.

Ciertamente el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona reconocidos y garantizados constitucionalmente no es absoluto y puede ser modulado por la Ley para asegurar su compatibilidad con los del resto de las personas o con otros principios dignos de respeto, pero esta modulación, que puede implicar ciertas restricciones, requiere inexcusablemente de una regulación previa con rango formal de ley, no bastando, cuando se ven afectados derechos fundamentales, las restricciones impuestas por normas de rango reglamentario, como son las ordenanzas locales, sin la cobertura de la Ley.

Una ordenanza local es un reglamento, no un comodín ni una navaja suiza jurídica. Sus límites son los de la ley y también los de los Principios Generales del Derecho, muy especialmente cuando la regulación legal incide y modula derechos fundamentales, en cuyo caso la norma reglamentaria a la que la ley preste cobertura habrá de ajustarse milimétricamente a su marco legal.

Hay que tener en cuenta que el reglamento es una norma jurídica secundaria, subordinada, que ni sustituye ni complementa a la ley. Un reglamento no puede ser utilizado para «resolver problemas ajenos al propio objeto de su regulación material» (Dictamen del Consejo de Estado de 30 de septiembre de 1982, Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1995).

Aquí está la primera piedra con la que tropieza el Ayuntamiento de Soria en su camino para implantar la Z.B.E. porque la única norma con rango de ley que habilita para la existencia de las zonas de bajas emisiones es el artículo 14 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, que solo contempla esta posibilidad para las poblaciones de más de 50.000 habitantes o las de más de 20.000 con niveles de contaminación atmosférica superiores a los del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. Condiciones que no cumple la ciudad de Soria ni por su demografía ni por sus niveles de contaminación del aire.

De manera que la ordenanza local que postula el Ayuntamiento de Soria para su Zona de Bajas Emisiones, se encuentra fuera de contexto y si se llegara a aprobar, fuera del Ordenamiento Jurídico.

Además, en lo referente a este mismo ámbito estrictamente jurídico, el Ayuntamiento de Soria tiene un obstáculo competencial añadido en su propósito de establecer una ordenanza reguladora de su Z.B.E. porque el artículo 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, no le reconoce, al no contar con un mínimo de 50.000 habitantes, la obligación de prestar servicios de protección del medio ambiente, lo que viene a desmontar dialécticamente parte de la construcción argumental incorporada al Anuncio.

Sin cobertura legal la Z.B.E. de Soria se convierte también en arbitraria y abusiva y por lo tanto en ilegítima, por mucho que estén intentando blanquear la iniciativa con apelaciones al medio ambiente, a la salud y a las bondades de un transporte alternativo o modal.

El Ayuntamiento de Soria, con el Anuncio que insertó el día 8 de enero pasado en su página web, somete a consulta pública su propósito de elaborar una ordenanza reguladora de la creación y gestión de una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad.

Creo que es una excelente oportunidad, que no debemos dejar pasar, para opinar:

a) Sobre el propósito de la mayoría política que gobierna en este ayuntamiento de implantar en nuestra ciudad (que no llega a los 50.000 habitantes ni tiene índices preocupantes de contaminación atmosférica) una Zona de Bajas Emisiones con las consiguientes (y confesadas) restricciones que ello comporta y que algunos ya venimos sufriendo en otras poblaciones.

b) Sobre el riesgo y la desconfianza que suscita la presencia y el uso o explotación de todas las cámaras de video-vigilancia, colocadas ya y tal vez activadas, para controlar el espacio delimitado en el centro urbano y reservado en el Anuncio para la futura Z.B.E. que, paradójicamente, resulta ser abrumadoramente peatonal. (Del Alto de la Dehesa a San Pedro y de San Juan de Rabanera a Santo Domingo, aproximadamente).

c) Sobre la manifiesta antijuridicidad de la iniciativa que supone implantar en Soria una Zona de Bajas Emisiones sin que el municipio cuente legalmente con obligaciones competenciales de protección del medio ambiente ni esté amparado por la Ley 7/2021, de 20 de mayo.

d) Sobre los límites jurídicos y morales, incluso, de una acción de gobierno «atrapalotodo si cuela» como la protagonizada por este gobierno municipal al amparo de su militancia política y que le ha conducido, al menos en este caso, a poner el carro antes de los bueyes y que ahora se pretende convalidar con esta ordenanza intentando proporcionarle ropaje jurídico reglamentario a la atribución indebida de una competencia legal inexistente provocada por una subvención más que generosa que nunca se le debió otorgar al Ayuntamiento de Soria por el Ministerio de Transición Ecológica.

Conforme al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este trámite, que es esencial y preceptivo para que esta norma reglamentara pueda nacer, aspira a conocer la opinión de los afectados sobre: 1.- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 2.- Necesidad y oportunidad de su aprobación. 3.- Los objetivos de la norma. 4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El apartado 3 de este mismo artículo 133 exige también, cosa que el Ayuntamiento de Soria no parece haber tenido en cuenta, que cuando se inicia el plazo de la consulta pública se deben de poner a disposición de los potenciales destinatarios toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

Pues bien, ni un solo argumento expuesto en las cuatro cuestiones sometidas a la consulta pública en el Anuncio publicado por el Ayuntamiento en relación con la oportunidad y conveniencia de implantar una Zona de Bajas Emisiones en Soria se ajusta a la realidad social imperante en nuestra localidad.

En efecto ya que los pretendidos problemas que se pretenden solucionar solo están realmente en la imaginación de quien suscribe el Anuncio.

No hay ninguna necesidad de elaborar una ordenanza superflua para una Z.B.E. superflua.

Los objetivos mencionados en el Anuncio son completamente falsos. El único motivo real es el justificar la subvención de 548.493 € obtenida del Ministerio de Transición Ecológica con el gasto de la instalación de las cámaras de video-vigilancia, la explotación de las mismas y la gestión del dispositivo orweliano.

Es completamente incierto que aprobar una Z.B.E. en Soria sea la única solución regulatoria. El propio Plan de Movilidad Sostenible al que se alude en el Anuncio contiene distintas propuestas que no exigen para su implantación ninguna Z.B.E.

Todo se trata por consiguiente de una falacia. Un fraude, como ya advertimos en su día.

Pero la iniciativa municipal se vuelve todavía más surrealista con el examen de la delimitación del área urbana escogida para Z.B.E. porque al incluir el parque de la Alameda de Cervantes y todas las calles del centro de la ciudad entre San Pedro, San Juan de Rabanera y Santo Domingo, que son ya actualmente en su casi totalidad zonas peatonales con intensas restricciones al tráfico rodado, el propio Ayuntamiento está reconociendo lo superfluo de imponer allí una ZBE cuyo propósito según la Ley 7/2021 y el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre por el que se regulan las Z.B.E. es aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.

Es obvio que la zona señalada en el Anuncio municipal del día 8 de enero de 2026 como Z.B.E, es ridículamente innecesaria, por ser un área peatonalizada y abarcar un parque excepcional.

Con ello se confirma nuestra hipótesis: El Ayuntamiento de Soria se está inventando una Z.B.E. porque se gastó el dinero de la subvención del Ministerio en comprar, instalar y tratar de gestionar un sistema complejo de cámaras de video-vigilancia que ahora, tras su colocación en los 32 puntos estratégicos necesita poner en funcionamiento si no quiere arrostrar el riesgo de su fracaso/inutilidad/devolución del dinero o lo que sea. (¿Tal vez malversación?).

Lo advertimos en su día, pero la soberbia y la arrogancia, y a lo mejor hasta la avaricia, pesan más que la sensatez y la prudencia.

Lo que tampoco el Ayuntamiento habría analizado bien es que la explotación de este sistema de video-vigilancia implantado iba a ocasionar problemas, dificultades y suspicacias serias y potencialmente graves en materia de protección de datos personales.

Porque la imagen de una persona, en la medida que identifique o pueda identificar a la misma, constituye un dato de carácter personal susceptible de tratamiento para finalidades diversas y no siempre legítimas.

Si las cámaras controlan fundamentalmente jardines y espacios peatonales ya restringidos al tráfico, su funcionamiento permanente en realidad solo va a vigilar y controlar a transeúntes, o sea a personas, con lo que las preguntas que, para nuestra tranquilidad y conforme al artículo 18 de la Constitución, hemos de formular, entre otras muchas que nos suscita el tema, son: ¿Disponen las cámaras de dispositivos y software susceptible de reconocimiento facial? ¿El sistema que el Ayuntamiento de Soria ha instalado a través de la empresa de los semáforos responde al modelo de control ciudadano que se emplea en lugares caracterizados por su escaso respeto al derecho a la imagen, a la privacidad y a la intimidad de las personas? ¿Quién o quiénes van a visionar las cámaras y las grabaciones? ¿Serán objeto las grabaciones de tratamiento informatizado? ¿Con que objeto?

Son preguntas aún sin respuesta que muy probablemente acabarán despertando el interés de la Agencia Española de Protección de Datos que, como es sabido, es la Autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y protección de datos de la ciudadanía. (Su régimen jurídico de actuación, para quien le pudiera interesar, está básicamente contemplado por el Reglamento UE 2016/679, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, aplicable desde el 28 de mayo de 2018 y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (B.O.E. de 6/12/2018), cuyo artículo 22 nos resulta de especial interés para el empleo de las cámaras de video-vigilancia).

Este de la Z.B.E. de Soria es un laberinto en el que se ha sumido el Ayuntamiento innecesariamente del que aún estaría a tiempo de librarse si desistiera de la implantación de la Z.B.E. y de la elaboración de la ordenanza anunciada destinada, por su propia naturaleza y por los medios peligrosos que se van a emplear en su exigencia, a convertirse en un instrumento ilegítimo de control de la libre circulación de las personas, de su imagen y de su privacidad. Un riesgo innecesario que estamos a tiempo de atajar desde la sociedad civil soriana.

Así que animemos a la ciudadanía a pronunciarse sobre las cuatro cuestiones sometidas a consulta pública por el Ayuntamiento en su Anuncio de 8 de enero de 2026 respecto a la pretendida Zona de Bajas Emisiones de Soria

El último día del plazo para opinar sobre esta hipotética Z.B.E. de Soria será el 28 de enero de 2026.

Alberto Ridruejo Alonso es funcionario jubilado del Ayuntamiento de Soria y de la Administración del Estado