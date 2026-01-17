Dudas electorales en la simbólica Soria

Creado: Actualizado:

Soria es la provincia de Castilla y León donde menos procuradores se elegirán en las elecciones autonómicas que están a punto de convocarse. Son cinco los puestos que se dirimen en la tierra donde nace el Duero. Las demás están entre los siete a elegir en cuatro provincias y los 15 de Valladolid, pasando por los 13 de León, 11 de Burgos y 10 de Salamanca, hasta sumar un total de 82, uno más que la legislatura que ahora acaba debido a que Segovia ha ganado uno más por incremento de población. Pero el número bajo de procuradores no le impidió a Soria convertirse en un protagonista relevante en los últimos comicios regionales. La irrupción de Soria Ya en la política, presentándose como agrupación electoral, provocó cierto interés primero por ver si la plataforma era capaz de seguir la estela de Teruel Existe y mucho más tras convertirse en la formación ganadora de las elecciones, al lograr tres procuradores y hacer perder dos al PSOE y uno al PP, dejando a los dos partidos con uno cada uno. Si cuando se convocaron las elecciones en 2022 era una incógnita lo que pasaría con Soria Ya hoy se repite en parte la situación, porque no se sabe si los sorianistas serán capaces de conseguir un resultado similar. Además, Soria suma una importante carga simbólica, porque el candidato socialista a la Presidencia de la Junta se presenta en la provincia y habrá que ver si el tirón electoral de Carlos Martínez Mínguez en los comicios locales se traslada a unos comicios autonómicos, a los que se presentará, si nada cambia, manteniendo la Alcaldía de Soria, dado que ha insistido en que no la dejará hasta el momento de recoger el acta de procurador, cuando ya no le quedará más remedio, pues es incompatible ser concejal de un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y procurador. Bueno, sí le queda un remedio para seguir siendo alcalde, renunciar al acta de procurador. Pueda que sea un seguro que se reserva y, si no es así, al menos lo parece, lo que no da una imagen muy positiva precisamente. Como tampoco tiene a su favor el que mientras otros responsables del PSOE de Castilla y León han dejado sus cargos locales para centrarse en lo regional, él siga de alcalde, porque una parte de los sorianos se han sentido perjudicados por las mayores ausencias del alcalde de la capital. De lo que no hay duda es que Martínez es el que más se juega en el resultado electoral de Soria. Todo parece indicar que volverá a haber un reparto de escaños entre tres, pero también con la incógnita de lo que pueda pasar con Vox, que en los últimos comicios se quedó sin representación en Soria, la única provincia en la que le sucedió. De modo que Soria afronta las nuevas elecciones de nuevo con incertidumbres, pero también refuerza su valor simbólico, por lo que consiga Soria Ya y por la presencia del candidato a la presidencia de la Junta de los socialistas.