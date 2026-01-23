Gómez Urbán en Pernambuco

Creado: Actualizado:

En consonancia a la lógica aristotélica de la tesis del PSOECyL sobre incendios y culpabilidades, explicada ayer en este mismo lugar en formato silogismo simple, no nos asiste duda alguna de que la portavoz parlamentaria puesta por Óscar Puente ya está organizando con sus amiguis de las Comisiones Obreras una manifa por lo de los trenes, la falta de mantenimiento y toda esa retahíla contra el ministro y Sánchez. En León no será a la vista del ridículo espantoso que se perpetraron con lo de los incendios. Apostemos por Pernambuco para ir a quejarse amargamente por los 45 muertos, siempre siguiendo la tesis deductiva del PSOECyL. Ahora no querrá saber nada de los incendios para que no se les cruce por el camino un Alvia o un Iryo cargado de féretros, con las catenarias arrodilladas y los raíles en penitencia. La crueldad de las circunstancias, hizo que el mismo domingo de la tragedia de Adamuz salieran a la calle los leoneses procesionando para que el tren de Feve no siga varado después de 14 años y casi 20 millones de inversión a las puertas de León. No se vio por allí ni a Gómez Urbán, Patricia, ni a sus amiguis de las Comisiones Obreras de Pucela. Es más, no se vio ni a Nuria Rubio, ni al siempre dispuesto Daniel de la Rosa, ni al líder cósmico del PSOECyL, que sólo quiere ser alcalde, por eso no suelta la Alcaldía de Soria ni a palos. A este ritmo de tragedias y percances ferroviarios, los de Sanabria se manifestarán en contra de que les devuelvan las frecuencias. Cuando allá por los idus de marzo los sismógrafos de Siberia registren vibraciones en la corteza terrestre, que nadie se espante. Serán los decibelios del hostiazo electoral socialista en CyL, bastante acorde con Extremadura y en sintonía con el que se avecina en Aragón, donde Pilar, la Alegría de la huerta, ha descubierto los pantalones de pana y los jerséis de punto recorriendo la estepa maña. Tudanca, estratega en la sombra del desbarajuste del soriano, sonríe y calla. En plato frío.