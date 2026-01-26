15-M: macedonia electoral

Creado: Actualizado:

Como se esperaba, Alfonso Fernández Mañueco apretó el botón electoral hace unos días y los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas el próximo 15 de marzo. Las locomotoras en los distintos partidos llevaban tiempo encendidas, pero es ahora cuando se nutrirán del combustible necesario para echar a andar. ¡Traed madera!, que decía Groucho Marx en su icónica película, ya saben. Aunque siempre se dice eso de que no hay que fiarse de las encuestas porque la mejor encuesta es la del día de las elecciones, todas dan una victoria clara a las derechas en nuestra comunidad; y en especial, al Partido Popular que aglutinará la mayoría de los votos. Pero Fernández Mañueco sabe que, a pesar de esto, lo va a tener jodido y obligatoriamente tendrá que pactar con el otro partido que también por la derecha le quita votos. Atrás quedaron aquellos maravillosos años en los que el parlamento regional autonómico se dividía en 53 escaños para el Partido Popular, 29 para el Partido Socialista, 1 para Izquierda Unida, y otro para Unión del Pueblo Leonés. El que esto escribe estuvo sentado cuatro años en uno de esos escaños y lo recuerda bien; les hablo de la VIII legislatura. Bendito bipartidismo, dirán algunos. Pero los tiempos cambian, y ante las nuevas situaciones, nuevas estrategias. En nuestra provincia la situación va a estar, cuanto menos, entretenida. Estas elecciones van a ser lo más parecido a una macedonia electoral con partidos políticos variopintos y que coparán sus listas con caras conocidas entre la población para tratar de obtener alguno de los 5 escaños que aquí nos corresponden. Se los nombro: Partido Popular, PSOE, VOX, Soria Ya, Nueve Castilla y León, Podemos, e incluso he leído, que el partido de Alvise Pérez entre otros. Ciudadanos desconozco si tan siquiera lo intentará. Lo dicho, un carajal. Créanme si les digo que los nervios están a flor de piel en las distintas guaridas de nuestros políticos. El Partido Popular hasta la fecha no ha soltado prenda sobre su lista, pero la candidatura del actual alcalde a presidir la Junta de Castilla y León, a buen seguro dará dolores de cabeza —o no, dependiendo de quien la decida—, para elaborar una lista que pueda hacer sombra al hasta ahora invencible alcalde soriano que, como ya dije en otra columna, y sabiendo que no será presidente, se ha marcado como objetivo humillar a los populares superándoles en votos; para él y los suyos, todo un éxito. Las dos grandes incógnitas, entre otras cuantas, será si la plataforma reconvertida en partido político y que ha pasado por esta legislatura sin pena ni gloria mantendrá los tres procuradores. Me aventuro a decir que no será así y que, en el mejor de los casos, mantendrá uno de forma testimonial. Y eso nos lleva a la segunda incógnita, que es si los de Abascal sacarán un escaño o no en esta ciudad. Y del nuevo partido fundado por la que fuera consejera del PP en esa añorada época a la que hacía referencia antes, qué decir; pues que se conformará, al menos en Soria, con robarle votos a algún partido que quizás los necesite. Lo dicho, menudo carajal…