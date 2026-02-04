Mañueco o el PP de mañana

Creado: Actualizado:

Ha sido mover el arbolito de las listas Mañueco a ver si caen nueces y empezar la lluvia de pajas mentales por doquier, pese a que la Aemet, ese chiringuito que pronostica lo ocurrido, anunció un invierno seco y cálido. No hay duda que eso de Aemet lo lleva también José Félix Tenazas, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y a saber si no mangonea en Adif. Esta vez el charro ha decidido que los tiempos de Juan Vicente Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual, habían caducado. El mundo de ayer se ha esfumado, como con el periodo entreguerras. Un nuevo orden es el que ha empezado a fraguar Mañueco en el PP. Empezando a construir el nuevo PP desde la urnas, no desde el aparato, como muchos podían sospechar, siendo él tan apegado a la política orgánica, que es la que le apasiona, tanto como la magia de un noche de Champions. Es un regreso a los orígenes del PP sólido y fuerte que Lucas, Juanjo, dejó como herencia inagotable. Primero el parlamento. Con solidez y fuerza. Candidatos para bregarse en el hemiciclo, no para parasitar en la bancada mientras el presidente de la Junta hace su trabajo, el de ellos y el de alguno consejeros. PP:Partido a Partido. Primero las listas. Luego las Cortes. Y finalmente, el gobierno, que es lo que manda el nuevo orden político. Un VOX fuerte, como ya está, un PP en ligero crecimiento y la hecatombe socialista que constatan Extremadura y Aragón es el horizonte del 15-M. El hostiazo socialista se va a escuchar en Sebastopol de Arriba. Al PSOE es al único que le va a cambiar el ciclo. Por eso, comparar el ascenso de VOX con las vecinas Aragón y Extremadura es un desperfecto en el análisis. VOX llegó al 17% en Castilla y León, antes de caer en el valle de 2023. Ni descarten ni asignen consejeros o consejeras en función de las listas. Mañueco, esta vez hace de Marcelo, el rock & roll del fútbol. El mundo de ayer se desvanece, el PP de mañana asoma. Lendl en modo metalenguaje.