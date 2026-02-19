El momento en el que la política debe ofrecer modelos y estrategias reales

Creado: Actualizado:

Esta debería ser la hora de la verdad para los partidos políticos. Llega una nueva cita en las urnas en menos de un mes en Castilla y León. La cita en la que los ciudadanos deciden qué modelo político quieren para regir los destinos de la región más extensa de Europa. Pero también envejecida, dispersa y con la lacra de la despoblación que azota desde hace más de seis décadas a muchos territorios de interior, y especialmente del oeste. Pero también una región enormemente industrializada. Donde más vehículos se producen de España, por ejemplo. Y donde el sector primario y su industria agroalimentaria y transformadora son una locomotora gracias al empuje de los profesionales, los emprendedores, pero también a un modelo que ha apostado claramente por estos sectores.

Es el momento en que los partidos deberían afrontar la valentía de definir la estrategia que quieren para que Castilla y León siga progresando al mismo tiempo que fortalece sus envidiables servicios públicos. Los que son buen parte de la base del Estado de Bienestar:la sanidad, los servicios sociales y la educación.

Es el momento en que la valentía política, no sólo la demagogia de promesas, debería reflejar cuál es su modelo para Castilla y León. Pero con fórmulas concretas y no mágicas y discursos repletos de lugares comunes. Un escenario en el que la ideología debería pesar mucho menos que la convicción de las realidades. Por ejemplo definir si el modelo aeroportuario, de cuatro aeropuertos sin aviones ni vuelos, es la aspiración constante para no indagar en agravios y desagravios territoriales. Ese, por ejemplo es uno de los cascabeles que nadie se atreverá a poner al gato. Es uno de los elefantes en la habitación que eludirán todos los candidatos. Por ejemplo, redefinir la sanidad del futuro y aclarar si son viables 3.600 consultorios médicos, creando tasas enormemente descompensadas entre la atención médica. A veces por dispersión. A veces por trayectos. Pero también por descoordinación en áreas de salud repletas de coordinadores que no coordinan ni las consultas de un mismo centro de salud.

La apuesta por el campo es indiscutible. Sólo la supervivencia del mundo rural se entiende y se explica desde el sector agrario, ganadero y su industria. Prescindir de estos elementos supone condenar el mundo rural a ser un parque de atracciones, que luego se convierta en víctima de la tragedia de los incendios. Para proteger los montes y los bosques, primero hay que proteger y afianzar a sus pobladores. En este aspecto Soria es el modelo que desmiente la tesis contra el operativo insuficiente de incendios.