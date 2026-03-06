Saca a Barba, Marcial, a remojar

Creado: Actualizado:

Anda el PSOECyL desaforado filtrando escandalillos de tres al cuarto al pregonero que se los quiere comprar. Le aprieta la camisa al tiempo que se acerca el implacable veredicto de las urnas del 15-M. El rotativo amigo siempre a favor de obra, aunque la casa socialista esté como un solar al borde de la demolición. Poca chicha la de los escándalos inocuos. Lo cierto es que en la otra orilla andan en lo mismo con escándalos scoops ya publicados. La cosa va de primas y de pisos de las primas. Cuando Carlos Martínez ha visto en las encuestas propias sus barbas pelar ha sacado las de Marcial a remojar. Marcial Barba, efímero senador, está a destajo para el PSOE. Ahora desde su sede funcionarial en el Servicio de Fomento de la Delegación Territorial de la Junta. Todo por la patria socialista vallisoletana y por Óscar Puente. El PSOE de Valladolid vive sin vivir en él por aguantar el tipo y librarse de la quema en la que, por ejemplo, ya arde el PSOE burgalés, epicentro del artífice de la primera fase de la debacle, el mítico Tudanca, que ha asomado a hacer campaña ante la desazón del de Soria. Ha enseñado el morro en Palencia y en Segovia, y Martínez se ha puesto como una cabra por las apariciones estelares de su muy mejor amigo al que ha prometido seguir de senador autonómico sin pegar un palo al agua otra temporada de cuatro años. Esa va a ser gorda en el seno del PSOE. Atentos a esa operación de riesgo, pero ya después del 15-M. Cuando intenten acometerla no va a arder Troya pero sí el PSOECyL por los cuatro costados. De momento, la temporada de escándalos electorales cotiza menos que un ayatola en Washington Distrito Federal. Por cierto, que Génova también va a poner el foco en el resultado de Valladolid, que es donde puede crecer VOX. A alguno le pueden poner la proa en Génova si los socios de gobierno ensanchan escaños en Pucela el 15-M. Pese a la cutrez de escándalos y las andanzas del ex senador Barba, esto está electrizante.