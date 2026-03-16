Movimiento en las listas socialistas

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Pasaron las elecciones autonómicas. Y más de uno habrá respirado profundo diciendo que ya era hora. Pero no se confíen. Ahora llega el momento de los pactos y de formar gobierno para evitar una repetición electoral que los ciudadanos no entenderían. Pero ya veremos. Puede pasar cualquier cosa. Ancha es Castilla, ya saben. Durante estos días hemos escuchado de todo. Porque todos prometen. Es lo que tocaba. La política es así. Salvo sorpresa, la única certeza clara que trae adosada esta cita electoral es que el actual alcalde de Soria dejará de serlo en poco tiempo. La incompatibilidad de ser procurador y alcalde de municipios de más de 20.000 habitantes -circunstancia que antes no existía en nuestra comunidad- así lo establece. Tras casi 20 años en el cargo, con varias e indiscutibles mayorías absolutas a sus espaldas, Carlos Martínez deberá de recoger su despacho. Pero se va por decisión propia. No lo hace por una derrota electoral como al principal partido de la oposición le hubiera gustado. Y para el invencible alcalde que en su intentona de liderar la comunidad autónoma ha pinchado en hueso, siempre le quedará el poder jactarse entre sus correligionarios de sus éxitos en la ciudad que le vio nacer. El Partido Popular lo intentó con creces y con distintos candidatos durante años; pero no logró el objetivo de recuperar una alcaldía que por errores del pasado jamás debió de perder. Ahora hay quien ha comenzado a frotarse las manos pensando que volverá por inercia y porque no estando Carlos todo está hecho. La de veces que he oído eso de: «mientras esté este alcalde no recuperaremos la alcaldía». Algunos, de hecho, lo convirtieron en un mantra que incluso durante algún tiempo sirvió para tapar los fracasos. Pero ahora que se va, quien piense que todo va a ser más fácil caerá en un error enorme, como enorme es también la red que el todavía alcalde ha expandido y cuyos límites, se lo digo yo, pocos conocen. Donde sí que va a estar animada la cosa va a ser en la bancada de los populares. Lo veremos. Todo a su tiempo. Pero errará de nuevo quien insista en apostar por perfiles nada políticos y, lo peor de todo, sin conexión alguna -algo que viene siendo inexplicablemente habitual últimamente-, con las siglas fundadas por Fraga. Es lo que tiene rodearse solo de quien te dice lo que quieres oír y deshacerse de quien aun pudiéndose equivocar, te dice las cosas a la cara. Denme cien veces personas así, que, de las otras, ya me libraré yo. La gran incógnita es ahora quién se hará cargo del bastón de la alcaldía de la capital una vez Martínez Mínguez se vea forzado a dejarla para liderar a sus huestes desde Valladolid. Y todo apunta a un movimiento en las listas socialistas para que pueda aterrizar y darse a conocer el nuevo alcalde que también después será candidato a tratar de mantener esa red de la que hablábamos antes y de la que tantas bocas agradecidas pretenden seguir comiendo. Pero esto es una mera especulación. Conociéndolos, pueden hacer cualquier cosa cual niño con su Quimicefa. Política, ya saben.