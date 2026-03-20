Nueva temporada de los BMWs

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No ha empezado el todavía alcalde de Soria e inminente jefe de la oposición parlamentaria. Acudiendo al lugar de trabajo, las Cortes, incluso antes de firmar contrato y estar asalariado por el parlamento. A poco que se esmere en el primer mes va más al tajo que su predecesor, el célebre Tudanca, en todo su último e inacabado mandato. El ahora senador iba dos medias jornadas, y no completas, a razón de 105.000 euros al año, cuando había pleno. El resto ni se sabía dónde andaba ni se le esperaba, a decir de los suyos mismos. Luego, cuando VOX le apretó con los memes de la famosa Facturanca mensual de 8.000 por no aparecer en la Junta de Portavoces, órgano que daba nombre a su cargo y carga a su nómina, empezó a asomar el hocico, pero sin excesos. Se sabe que parasita el Senado, con cargo a plaza de las Cortes de Castilla y León, por alguna foto en la que aparece, no por ningún exceso laboral. Pues parece que Carlos Martínez, de primeras, aunque ya saben que hay quienes no quieren a los hijos con buenos principios, quiere cambiar la tendencia. Cambiar la tendencia es que, al menos los asalariados de Cortes, acudan al puesto de trabajo. Lo de trabajar es otro debate, del que tiempo habrá en estas vísperas antes de la constitución de las Cortes, que enfocan la XII Legislatura. El caso es que entre el adelanto vacacional que se dieron sus señorías, a mitad de diciembre y la campaña, y que si la abuela fuma, algunos se van a meter cuatro meses a cuerpo de marajá, sin pegar un palo al agua, pero cobrando como posesos. Sin ir más lejos los dos de Mesa de Cortes del PSOE, que no iban ni en listas, ni en tontas. Llega la nueva temporada de BMWs a las Cortes, que ya no serán de Castilla y Pollán. Tengamos esperanza, porque caridad nos sobra a raudales, para confiar en que el chiringuito parlamentario no dé un giro de 360º. Tienen el reto, las nuevas señorías, con Martínez a la cabeza, de hacernos olvidar el bochorno de la XI Legislatura.