El PSOE y el sueño de la UPL

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El caso es que el alcalde de la oposición de Castilla y León salió en tromba nada más cerrarse las urnas y certificarse su dulce derrota. Parecía un torbellino político el que nos anunciaba del nuevo PSOE tras la decadente era de Tudanca y sus mariachis. Pero fue flor de un día aquel ímpetu de Carlos Martínez, que sigue combinando alcaldía de Soria y jefatura de la oposición a tiempo parcial. De repente de esfumó, pero aparecerá para comparecer en el último turno de la ruleta de la fortuna convocada por Mañueco, en la que VOX ha sacado todos los boletos. El PP, ya lo advertimos, no va a rendir las Cortes. Se supone que la presidencia del parlamento no es algo que quite el sueño a VOX, que ya renunció a la estancia en Aragón y Extremadura, por aquello de estamos a las medidas y no a los sillones. Es el PP el mejor colocado para presidir la institución. Nada que ver con lo de hace cuatro años. Sólo podría darse una carambola, no imposible, peros sí improbable, para que los socialistas se hagan con la institución. O les vota VOX, en vez de Txapote, o les vota la UPL, de cuya identidad y razón de existir se han burlado y mofado hasta extremos insospechados tanto Martínez, como su alter ego, ese con capacidad para llorar y reír a partes iguales en la noche electoral, De la Rosa (rosae), Daniel. Tendrá plaza en la Mesa de Cortes con derecho a 105.000 euros y BMW oficial, aunque no sea ni legal ni legítimo lo del coche para darse paseos y recados del partido. Eso es lo que ha ocurrido en los dos últimos mandatos, o tres. Con el carburante a cargo del contribuyente. Lo de VOX votando al PSOE, como si fueran Txapote, no lo vemos. Y lo de la UPL, entregando su reino y su aspiración autonómica a cambio de un acomodo para Luis Mariano Santos en la Mesa de Cortes, con billetes y BMW incluido, a un año de las municipales, se nos antoja onírico. Nada está perdido ni es imposible en política, a no ser que asuma su defensa Igea.