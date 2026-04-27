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Una noticia en El Mundo, en 2024, me dejó atónito: ‘La alcaldesa 'heredera' de Palos rescata a su padre y antecesor y le nombra primer teniente de alcalde’. Y es que el bueno del alcalde de Palos de la Frontera, después de 30 años en la alcaldía, tuvo que renunciar a su puesto para poder quedarse con una silla de senador y entonces hizo su jugada maestra: entronizó a su hija en la alcaldía, haciendo renunciar a todos los concejales que la precedían en la lista y ésta, una vez nombrada alcaldesa, le nombró a él teniente de alcalde, cargo compatible con el de senador. Jugada completa, jugada Comansi. Son cosas muy divertidas, pero incompatibles con la Democracia.

No recuperado del todo de aquel shock, me desayuno ahora leyendo en este HDS: ‘El Ayuntamiento confirma a Antón como alcalde y el pleno de investidura será previsiblemente el lunes 27 de abril’. Es decir, que en Soria va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. Carlos Martinez no puede compatibilizar su puesto de alcalde con el de procurador en las Cortes de Castilla y León y para no perder el control del Ayuntamiento –de su cortijo, en palabras de USO– ejecuta una jugada donde uno de sus acólitos, Javier Antón Cacho, en principio parece que deja el Senado para ser investido alcalde de Soria, haciendo previamente renunciar a los compañeros y compañeras que le precedían en la lista del partido. Bingo. Democracia a la carta para los partidarios y bocata en Valonsadero para el respetable que paga la fiesta.

Se nos viene el tercer alcalde socialista en Soria, tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez, pero el primero absolutamente antidemocrático. Más que una jugada política, me parece una cacicada democrática. Algo incompatible con un mínimo de sentido democrático. Para más inri, aún dudan de si Antón podrá mantener además el cargo de senador, algo que no consiguió el alcalde de Palos de la Frontera. Las críticas no se han hecho esperar y la oposición por boca de Fernando Castillo criticaba que «hablan mucho del techo de cristal de las mujeres, pero a la hora de la verdad hacen que muchas renuncien a su legítima aspiración e incluso a otra candidata que está por delante de Antón en la lista ... A la hora de la verdad, son ellos los que colocan ese techo de cristal».

Aunque es cierto que la entronización digital de Antón a la alcaldía de Soria requiere de la renuncia expresa de todos sus antecesores en la lista, hombres y mujeres, me resulta curioso que se ponga el acento en el género, antes que en el fondo del asunto. Y es que defenestrar al número dos, tres, etc… de la lista para ‘colocar’ a dedo a tu ‘favoriti’ es una cacicada en toda regla. Por un lado, supone ciscarse tanto en tus votantes como en el propio partido, desde los elegidos para la lista –que lo serían por sus méritos, supongo– pasando por todos los que trabajaron para sacar adelante esa lista concreta y no otra, hasta llegar al último de los afiliados que, por lo que se ve, son meros comparsas. Extremo que pone de manifiesto que los partidos en España son estructuras de poder –recuerden la ‘Ley de hierro de la oligarquía’ de Robert Michels– donde cualquier atisbo de democracia es mera casualidad, como en los telefilmes baratos.

El problema no es tanto de genero como democrático. Estamos hablando de los fundamentos del sistema. Si los partidos no son democráticos, como exige el 6 CE, el sistema tampoco puede serlo. Esta es la reflexión que debes hacerte antes de cualquier otra cosa. Estas cacicadas exigen una reacción por tú parte, si aspiras a ser un auténtico ciudadano algún día. El abandono del ayuntamiento –«ni un departamento funciona con normalidad», apuntaba también Fernando Castillo– es el efecto, no la causa. La causa está en que muchos consienten, manteniendo su voto, que los partidos hagan lo que les venga en gana con absoluto desprecio a lo que necesitan los ciudadanos y sin responsabilidad de ningún tipo. ¿Esto es democracia? Respóndete tú mismo.

En política, lo que no te mata, no te hace más fuerte. Te hace más débil. Consentir este tipo de prácticas y tener un alcalde no elegido por los vecinos de Soria te pone a los pies de los caballos de una maquinaria que solo piensa en exprimirte como a un limón. Si no eres exigente con las prácticas democráticas, estas tenderán a desaparecer. Es una lucha continua que no puedes dejar nunca. Vamos a terminar haciéndole una pequeña petición al nuevo alcalde: te ruego que empieces por algo tan fácil como arreglar el ‘Embudo del Espolón’. Déjanos ver, si a pesar de todo lo anterior, van a soplar vientos de racionalidad en el nuevo consistorio o seguirán los vientos de caciquismo que ya conocemos.