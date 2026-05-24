El Fuero de Andaluz y otras publicaciones

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Hace apenas un mes dedicamos nuestra sábana quincenal a la labor del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la actualidad editorial nos lleva hoy, de nuevo, a esta Institución que gracias a su «Alma Mater», el Prf. Dr. Gonzalo Santonja, ha puesto a disposición de la sociedad tres nuevas joyas histórico-literarias: «El Cartulario de Froncea» (ss.-X-XIII). «Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI» y el «Fuero de Andaluz» (ss. XI y XIII).

Gonzalo Santonja ya mostró su capacidad de trabajo al frente de la Fundación Alberti y fue en el 2002 cuando al asumir la Dirección del Instituto apostó por un importante proyecto: «Los estudios filológicos vinculados a los orígenes de nuestra lengua».

Pronto empezaron las primeras actividades de carácter editorial y pudimos disfrutar con una joya increíble y que supuso en avance importante en el mundo de la arqueología, nos referimos al estudio de: «Las pizarras visigodas», al que se unió «Nodicia de Kesos» y becerros como los de «Valpuesta» o «Cardeña», sin olvidar «Las Glosas silenses» o el «Tumbo de San Pedro de Montes».

Las tres nuevas publicaciones, ejemplo de investigación y edición crítica, vienen a ampliar el conocimiento de la documentación medieval en la que se asienta el nacimiento de nuestra lengua universal y son un ejemplo del trabajo del Prf. Santonja, y su equipo. No olvidemos la labor de la Dra. Mar Sancho y la del actual Director, Andrés Abajo, que han llevado al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua a ser referencia internacional en este campo de investigación.

La edición de «El Cartulario de Froncea» ha corrido a cargo de los profesores de la Universidad de Burgos, David Peterson y Sonia Serna y de la catedrática de la Universidad de Oviedo, María José Sanz Fuentes. Un cartulario que muestra como la Abadía de Froncea fue clave en la creación y consolidación de la diócesis de Burgos.

El catedrático de Paleografía y Diplomática, Ruíz Asencio y la profesora Irene Ruiz Albi, de la Universidad de Valladolid, son los autores del trabajo, «Fragmentos visigóticos de un penitencial tipo silense del siglo XI», que ha partido de cuatro fragmentos conservados en la Biblioteca Nacional (BNE, Ms. 10008 ), que contienen «La Etimología de San Isidoro».

Pero centrémosnos en el Fuero de la localidad soriana de Andaluz, pequeño núcleo perteneciente al Municipio de Berlanga.

Aún recordamos cuando, por motivos arqueológicos, leímos el artículo de Lafuente Álvarez sobre «La villa de Andaluz, su iglesia románica y su fuero» (Celtiberia, 1971). Aquel trabajo nos causó sorpresa dadas las características de la citada Villa, de ahí que ahora recojamos con un interés especial esta publicación.

El volumen se inicia con un preliminar, nosotros diríamos con una interesante introducción del Dr. Santonja, donde además de un cautivador análisis nos abre, provocativamente, las puertas a una serie de trabajos que en sus propias palabras marcan: «el enfoque plural que responde a la metodología fijada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua».

El Dr. Jaime Nuño ha realizado un profundo y extenso estudio historiográfico de Andaluz, con un interesante apartado dedicado a la iglesia románica de San Miguel Arcángel.

El Prf. Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid, estudia la evolución del alfoz a concejo, mostrando el proceso histórico del régimen foral concejil de frontera a partir del siglo XII-XIII.

El Dr. Bartol, catedrático de la Universidad de Salamanca, se ha centrado en el análisis de diferentes rasgos gramaticales de la versión que se conoce del Fuero. Su colega, el Prf. Marcet Rodríguez, consciente del interés filológico de los fueros, se ha focalizado en el ámbito lingüístico del Fuero atendiendo, como el mismo ha indicado: «a los principales fenómenos gráficos y fonético-fonológicos, tanto vocálicos como consonánticos», con el objetivo de tipificarlo atendiendo a su data y ubicación.

Anecdóticamente debemos indicar que entre el aparato gráfico de este capítulo se muestra una «estela discoidea», motivo por el que, en su día, acudimos al artículo del citado Lafuente Álvarez.

El profesor Mauricio Herrero, investigador centrado en fuentes medievales y modernas y docente que ha estado siempre relacionado con la Paleografía y Diplomática, se ha ocupado del estudio del «Fuero de Andaluz», conservado en el Archivo Diocesano de nuestra provincia. Recordemos que se custodian los folios de una copia que se hizo a mediados de la centuria del XIII. Este Fuero fue otorgado a Andaluz por Gonzalo Núñez, quien había tomado parte en la repoblación de la Villa, y su mujer Godo González, el primer día de abril de 1089.

Se complementa esta edición con una reproducción fotográfica, en color, del Fuero y el correspondiente «Índex Verborum».

En definitiva, un nuevo volumen de la Colección «Orígenes del español» del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en esta ocasión coeditado con la Real Academia Española, que viene a enriquecer la trayectoria editorial e investigadora más sólida en torno a los orígenes del español. Proyecto ideado en su momento y ejecutado por el bejarano Prf. Gonzalo Santonja, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Nacional de Ensayo (1995) y premio de las Letras de Castilla y León (1997).