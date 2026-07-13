Para mear y no echar gota

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Soria no tiene ya ministros de la tierra en los que volcar sus enfados. Algunos pensaron que, así como Dios creó la tierra en cinco días, también Jesús Posada y Juan José Lucas terminarían las infraestructuras sorianas en lo que duran dos telediarios. De ese mantra de ‘los dos ministros que no hicieron nada por Soria’, instaurado de forma completamente injusta y teledirigida con determinados fines políticos entre la sociedad soriana —y que ahora cae por su propio peso—, fue responsable la entonces plataforma ciudadana Soria Ya. No sé si se habrán dado cuenta, pero veinte años después, seguimos hablando de las mismas infraestructuras inacabadas. Pero sí hay una diferencia. Y sustancial. La que era plataforma ciudadana y que se jactaba con cierta supremacía de ser completamente apolítica, ha terminado por convertirse precisamente en lo que tanto decía detestar. La experiencia de haber contado de forma fugaz con tres procuradores —y por añadidura haber mamado de las tetas del arte de la política—, les ha debido de gustar porque ahora pretenden también presentarse a las elecciones municipales que se celebrarán al año que viene. Ahora sí. Dicen que la política engancha. Que se lo pregunten a ellos; y también, qué han hecho por Soria. Les auguro que la otrora plataforma ciudadana reconvertida hoy en partido político morirá matando. Al tiempo. Pero volviendo a las infraestructuras, me gustaría hablarles, y en modo particular, de cómo el gobierno central nos está tomando el pelo con el transporte ferroviario. Hace unas semanas, el diputado nacional por Soria del Partido Popular, Tomás Cabezón, denunciaba desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados que llevamos 15 meses con el servicio de nuestro único tren suspendido. Lo que iban a ser, a priori, unos pocos meses sin tren, se ha convertido en más de un año sin venta de billetes. Y espérense. Si alguno pensaba que en breve se volvería a activar nuestra única conexión con la capital del reino por ferrocarril, que se despierte del sueño. Hace unos días, este medio de comunicación publicaba la noticia de que ahora también pretenden desde el gobierno central realizar obras de mejora en el viaducto adyacente a la entrada sur de la ciudad. De llevar a cabo esas obras, me temo que alargará más meses aún la ausencia de salidas y llegadas desde la estación del Cañuelo. Desde que se anunció la paralización del servicio por obras en otras vías, ¿nadie en el ministerio competente pudo haber hecho coincidir las que ahora nos anuncian con las otras? Para mear y no echar gota. De la quimera de reabrir la Soria—Castejón que el exalcalde soriano afincado ahora en Valladolid se sacó de la manga, o de reabrir el debate de la conexión con la Alta Velocidad para tener al pueblo entretenido y surtido de tema de conversación para la barra del bar, mejor ni les hablo. El que se siga tragando las trolas de esta caterva que las digiera con gusto. Y buen provecho.